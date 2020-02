To może być jeden z rewolucyjnych przepisów dotyczących szkolenia młodzieży w piłce nożnej. Piłkarskie władze Wielkiej Brytanii zdecydowały o wprowadzeniu zakazu odbijania piłki głową podczas treningów grup młodzieżowych do 18. roku życia. Do 16. roku życia będzie obowiązywał zakaz absolutny, później "główkowanie" ma być wprowadzane stopniowo. Ma to minimalizować ryzyko urazów głowy, a także uszkodzeń, które dają o sobie znać po latach.

Zminimalizować ryzyko

Wprowadzenie przepisu jest efektem wielu badań, prowadzonych m.in. na Uniwersytecie Glasgow. Wykazały one, że osoby, które przez kilka lub kilkanaście lat uprawiały piłkę nożną, były zdecydowanie bardziej narażone na śmierć spowodowaną chorobą mózgu. Po opublikowaniu wyników badań władze angielskiej, szkockiej i irlandzkiej federacji błyskawicznie podjęły decyzję o wprowadzeniu przepisu. Na razie wyniki i szkodliwe działanie odbijania piłki głową analizują szefowie walijskiego związku piłki nożnej.

- Te wytyczne mają na celu pomoc trenerom w usuwaniu niepotrzebnych zagrań głową w młodym wieku i stopniowym ich wprowadzaniu, w coraz wyższych grupach wiekowych - powiedział Ian Maxwell, dyrektor szkockiego związku piłkarskiego. - Uważamy, że jest to odpowiedni kierunek. Jesteśmy pewni, że będzie dobry dla całej dyscypliny i tych, którzy ją uprawiają - dodał Patrick Nelson, szef irlandzkiej federacji.

Śladami Amerykanów

Co ciekawe, to nie pierwszy taki przepis na świecie. Amerykanie do swojego szkolenia wprowadzili go w 2015 roku. Pracę nad nim zaczęli natomiast jeszcze wcześniej, bo już w 2011 roku - wówczas władze federacji piłkarskiej USA zabroniły odbijać piłki głową podczas treningów grup młodzieżowych do lat 11. W grupach między 11. a 13. rokiem życia wprowadziły natomiast odpowiednie ograniczenia.

W USA była to reakcja na wyniki badań, które pokazały, że tylko w 2010 roku zanotowano aż 50 tysięcy wstrząśnień mózgu u zawodników trenujących piłkę nożną w wieku licealnym. Z negatywnymi skutkami uderzania piłki głową zgadzają się neurolodzy. - Gdy zawodnik uderza piłkę głową, cały mózg się porusza. Powoduje to nagłe rozciąganie połączeń w jego wnętrzu, co może prowadzić do uszkodzeń strukturalnych - mówił kilka lat temu Michael Grey z Uniwersytetu Norwich.