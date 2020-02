17.30 Arsenal - Everton | Nasz typ: X

Arsenal - Everton jest jednym z najciekawszych spotkań, jakie odbędą się w niedzielę. Gospodarze wydają się być faworytem meczu Premier League. Piłkarze Mikela Artety są niepokonani w 2020 roku we wszystkich rozgrywkach. Ostatni raz przegrali 29 grudnia z Chelsea 1:2. Z kolei Everton też ostatnio gra całkiem nieźle. Piłkarze Carlo Ancelottego mogą pochwalić się passą pięciu ligowych meczów z rzędu bez porażki. Wszystko wskazuje więc na to, że oba zespoły podzielą się punktami na Emirates.

17:30 Lech - Lechia | Nasz typ: 1

W ekstraklasie dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Lechem Poznań a Lechią Gdańsk na zakończenie 23. kolejki. Gospodarze grają w kratkę. Kolejorz po wygranej z Rakowem 3:0, w poprzedniej serii gier przegrał z Cracovią 1:2. Goście pod wodzą Piotra Stokowca przyjeżdżają na Bułgarską po wywalczeniu czterech punktów w dwóch pierwszych wiosennych meczach. Historia poprzednich starć pomiędzy tymi zespołami (trzy wygrane gospodarzy z rzędu) pokazuje, że to Lech będzie lepszy w tym meczu.

21:00 Atletico - Villareal | Nasz typ: 1

W niedzielę wieczorem w hicie La Liga Atletico zmierzy się z Villarealem. Piłkarze Diego Simeone podejdą do tego meczu niezwykle podbudowani, ponieważ we wtorek pokonali Liverpool 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co prawda w lidze potrafili z ostatnich trzech spotkań wygrali tylko raz z Granadą 1:0, ale kryzys formy zdają się już mieć za sobą. Dodatkowo do meczowej kadry wracają po kontuzjach Joao Felix i Kieran Trippier. Faworyt tego spotkania jest jeden i są nim zawodnicy z Madrytu.