" Jego największym sukcesem jest zdobycie mistrzostwa świata, choć przesiedział wszystkie spotkania rosyjskiego turnieju na ławce."



I to jest tajemnica tego transferu: gość ma 35 lat,na MŚ został wzięty tylko na ostatniego zapchajdziurę, to jego ostatni zagraniczny kontrakt; Rami ostatnio coś porządnie grał w Marsylii w sezonie 2017/18 (Olympique grał wtedy w finale LE i pewnie za to Rami pojechał jako zapchajdziura na MŚ); kolejny sezon w Marsylii miał słaby i zdecydowano się go sprzedać do Fenerbahce gdzie też grał piach. Gość już pewnie nie odżyje,ale jeszcze udaje mu się coś wycisnąć z tytułu "zdobytego" grzaniem ławy. Ot i wszystko w temacie "zaskakującego transferu"...