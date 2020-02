Z Polsatem pożegnał się już Tomasz Smokowski, a Roman Kołtoń zapowiedział, że współpracować będzie z telewizją jako niezależny dziennikarz. Konflikt komentatorów ze stacją jest następstwem ich własnych projektów tworzonych w serwisie YouTube. Powstają one bez współpracy z Polsatem i są od niego niezależne.

REKLAMA

Mateusz Borek o tym, jak powinna grać reprezentacja Polski

Mateusz Borek odejdzie z Polsatu?

Wraz ze Smokowskim w obszarze YT zamierza działać także Borek. Dziennikarz w rozmowie z radiem Weszło FM odniósł się do swojej przyszłości zawodowej. - Nie jestem uzależniony od telewizji. Mogę wyobrazić sobie życie bez dużego turnieju. Nie mam z tym żadnego problemu. Mam mało wiedzy co dalej ze mną. Mamy się spotkać z prezesem Polsatu i usiąść jak dojrzali ludzie - stwierdził słynny komentator.

Borek przyznał, że na ten moment jest pracownikiem Polsatu, ale chce pracować jedynie tam, gdzie jest akceptowany. - Jeśli czujesz truciznę, to się zaczynasz zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Trochę inaczej się umawialiśmy z naszym szefem. Uzyskaliśmy zgodę na funkcjonowanie tego projektu [Kanał Sportowy - przyp. red.], a kilkanaście dni później zostaliśmy wezwani na spotkanie i usłyszeliśmy od naszego pryncypała: "nie, bo nie". Nie wiem, o co do końca chodzi. Jedni mogą funkcjonować w sposób partnerski, a inni nie - zakończył.