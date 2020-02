rubin77 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Przypominam że taki turniej już jest . Nazywa się Mistrzostwa Świata. Pomysłodawca miał jednak szerszą wizję bo wziął pod uwagę wszystkie kontynenty. To że ogłupianie ludzi przez tv trwa już od jakiegoś czasu to chyba wszyscy zauważyli. Zaskakuje mnie jednak że już teraz uznano iż po świecie ,a przynajmniej po dwóch kontynentach chodzą same przygłupy.