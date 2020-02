- Rozmawiałem z Pavlem Nedvedem, wiceprezesem Juventusem, o wielu rzeczach, także o Paulu Pogbie. Francuz traktuje Włochy jak swój drugi dom - stwierdził Mino Raiola, agent piłkarza Manchesteru United, w rozmowie z "Tuttusport".

Do tych słów odniósł się Ole Gunnar Solskjaer, który stwierdził, że agent nie powinien tak mówić i twierdząc, że zawodnik należy do klubu z Anglii. - Nie omawiałem nic z Raiolą. Nie rozmawiałem też z zawodnikiem o tym, co ma kazać mówić swojemu agentowi - mówił szkoleniowiec cytowany przez Daily Mail.

Raiola odpowiedział mu w poniedziałkowy wieczór na Twitterze: "Mam nadzieję, że Solskjaer nie chciał zasugerować, że Paul jest jego więźniem. Byłem dla niego zbyt miły. Paul nie jest mój, ani jego. Żaden człowiek nie może posiadać kogoś innego. Na miejscu Solskjaera przejmowałbym się innymi sprawami" - napisał.

Pogba trafił w 2012 roku do Juventusu głównie dlatego, że gdy był jeszcze niezbyt chcianym w United talentem, Raiola naciskał na władze klubu, aby zapewniły mu suty - jak na jego wiek - kontrakt. Manchester odmówił, więc związał go - na zasadach wolnego transferu - z Juventusem. Po czterech latach spędzonych w Turnie Pogba wrócił do Manchesteru, który zapłacił za niego około 105 mln euro (plus dziesięć w bonusach). Tam zagrał do tej pory w 150 meczach, strzelił 31 goli i zanotował tyle samo asyst.

"La Gazzetta dello Sport" informowała w weekend, że Manchester oczekuje za Francuza około 150 milionów euro, ale Juventus będzie się starał obniżyć tę kwotę, choćby przez wymianę dwóch zawodników - Adriena Rabiota i Aarona Ramseya z dołożeniem do nich 125 milionów euro.