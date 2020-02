Kuriozalna sytuacja! Piłkarz cieszył się z gola zbyt wcześnie [WIDEO]

Do kuriozalnej sytuacji doszło w meczu piłkarskiej drugiej ligi w Irlandii Północnej. Portadown Football Club wygrał 7:1 z Queens University, a jedna z bramek padła w dość nietypowy sposób. Strzał pewnie zmierzający do bramki gości zatrzymało błoto w polu bramkowym. Piłkarz zaczął się cieszyć z gola, ale ostatecznie pozostał asystą do partnera z zespołu, który dobił piłkę do pustej bramki.

Twitter (Portadown Football Club)

