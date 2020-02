Obie drużyny nie wygrały swoich trzech ostatnich spotkań w Premier League. Ekipa prowadzona przez Franka Lamparda przegrała 1 lutego z Newcastle 0:1, a w ostatnich dwóch meczach, kolejno z Arsenalem oraz Leicester City zremisowała 2:2. W tabeli zbliżyła się do nich drużyna Sheffield Utd. Manchester United natomiast w swoich ostatnich trzech spotkaniach przegrał z Liverpoolem oraz Burnley - 0:2, a w poprzedniej kolejce zremisował bezbramkowo z Wolves.

REKLAMA

Sytuacja w tabeli Premier League

Do meczu zamykającego 26. kolejkę zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera podchodzą z 9. miejsca. W przypadku wygranej mogą awansować o dwie pozycje w tabeli. Chelsea Londyn natomiast po 25 meczach wciąż utrzymuje się w strefie awansu do następnej edycji Ligi Mistrzów (4. miejsce). Jeżeli "The Blues" chcą myśleć o międzynarodowych rozgrywkach potrzebują wygranej, aby nie zostały wykluczone przez będące na fali zwycięstw Tottenham (5. miejsce; 40 punktów) oraz Sheffield Utd (6. miejsce; 39 punktów).

Liderem Premier League jest Liverpool, który po wygranej z Norwich 1:0, w tym sezonie zwyciężył swoje siedemnaste spotkanie z rzędu. Drużyna Juergena Kloppa z dorobkiem 76 punktów może pochwalić się znakomitym bilansem 25 zwycięstw oraz jednego remisu. Wiceliderem, ze stratą 25 punktów, wciąż jest Manchester City, który zmaga się aktualnie z sankcjami nałożonymi przez UEFA za złamanie zasad Finansowego Fair Play.

Bezpośrednie spotkania

Warto dodać, że Chelsea nie udało się pokonać Manchesteru United od 18 lutego 2019 roku, kiedy wygrała w FA Cup na własnym stadionie 1:0. Od tamtego czasu w pięciu meczach przeciwko sobie, trzy razy wygrały "Czerwone Diabły" oraz dwa mecze zakończyły się remisem. W ostatnim ligowym spotkaniu, na Old Trafford, Manchester United wygrał z Chelsea, aż 4:0. W następnej kolejce Chelsea bezpośrednio powalczy o aktualną pozycję w Premier League z Tottenhamem Jose Mourinho. Manchester United natomiast uda się 20 lutego do belgijskiego Club Brugge na mecz 1/16 Ligi Europy.

Premier League. Chelsea Londyn - Manchester United transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV meczu Chelsea Londyn - Manchester United obejrzymy 17 lutego na antenie Canal+ Sport 2. Początek transmisji przewidziany jest od godziny 20:55.