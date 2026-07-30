Pokaz siły Rakowa w el. do LK! Pokazali, jak się gra w rewanżu

Raków Częstochowa poleciał na Maltę z dwubramkową zaliczką po pierwszym meczu II rundy el. Ligi Konferencji. "Medaliki" pokonały Vallettę przed własną publicznością 3:1, choć po bramce Manuela Morello przegrywał 0:1. Trafienia Mahira Emrelego, Patryka Makucha i Stratosa Svarnasa po przerwie ostatecznie jednak przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść ekipy spod Jasnej Góry.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Przed rewanżem na Malcie Częstochowianie zaliczyli jednak niespodziewaną wpadkę w Ekstraklasie. Podopieczni Dawida Kroczka przegrali 1:2 z Wisłą Płock po fatalnym błędzie 17-letniego bramkarza Wiktora Żołneczki. Wnioski zostały wyciągnięte i w czwartkowy wieczór między słupkami ponownie stanął Kacper Trelowski.

Pokaz siły Rakowa na Malcie. Tak powinno się domykać dwumecze

Pierwsza część spotkania była dość spokojna. Wprawdzie Maltańczycy mieli swoje okazje, ale ich uderzenia z dystansu mijały bramkę Trelowskiego w bezpiecznej odległości. Najgroźniej było po próbach Paibera i Thaylora, lecz ostatecznie futbolówka nie zatrzepotała w siatce.

Raków zaś wykorzystał w zasadzie pierwszą dogodną sytuację do tego, by otworzyć wynik. W 22. minucie doskonałe podanie do Michaela Ameyawa między nogami rywala wykonał Adin Molnar, a były piłkarz Piasta Gliwice uderzył na wślizgu, pokonując Adilsona Maringę.

Niedługo później "Medaliki" poszły za ciosem. Znów główną rolę odegrał Molnar. Węgier oddał strzał zza pola karnego, ale dobrze ustawiony był brazylijski bramkarz Valletty. Z tym, że "wypluł" uderzenie pomocnika Rakowa przed siebie, a do bezpańskiej piłki dopadł wyróżniający się w pierwszej połowie Tomasz Pieńko, po czym umieścił ją w bramce. Do przerwy Częstochowianie prowadzili dwoma bramkami.

Jak Molnar był bohaterem pierwszej połowy, tak i w drugą wszedł fenomenalnie. W 54. minucie na wolne pole wypuścił go Makuch, Węgier uderzył po ziemi i został początkowo zatrzymany przez Maringę, lecz dobitka Węgra skończyła się golem. Raków miał już pięć goli zapasu w dwumeczu i nie wydawało się, aby podopieczni Dawida Kroczka mieli się na tym zatrzymać.

W 60. minucie z boiska wyleciał Petar Sekulović, który wyrósł na antybohatera tego dwumeczu. W Częstochowie bowiem nie wykorzystał rzutu karnego, zaś przed własną publicznością złapał dwie głupie żółte kartki, osłabiając i tak rozbitą już Vallettę.

Chwilę przed wejściem w ostatni kwadrans regulaminowego czasu gry o strzał z 25. metra pokusił się Oliwier Kwiatkowski, lecz Maringa sparował uderzenie młodego Polaka. Zabrakło kogoś, kto dobiłby próbę Kwiatkowskiego, bo Brazylijczyk znów "wypluł" piłkę przed siebie. Kilkadziesiąt sekund później zanotował fenomenalną paradę po uderzeniu Mahira Emrelego głową.

Na boisku pracował nieustannie Makuch, co opłaciło się w 78. minucie gry. Napastnik Rakowa wpadł w pole karne i oddał strzał lewą nogą pod poprzeczkę bramki Valletty i dał ekipie spod Jasnej Góry czwartego gola. Więcej trafień już nie ujrzeliśmy. Raków przypieczętował awans do III rundy el. Ligi Konferencji, w której zagra z przegranym dwumeczu Anderlecht Bruksela - Hammarby IF.

Valletta FC 0:4 Raków Częstochowa (22' Ameyaw, 31' Pieńko, 54' Molnar, 78' Makuch), dwumecz: 1:7



Valletta: Maringa - Radić (78. Micallef), Mbende, Bicakcić, Morello (67. Ellul) - Sekulović, Paiber, Prsa (58. Ewurum), Tavares - Thaylor (46. Zammit), Aguiar (57. Gomes)

Maringa - Radić (78. Micallef), Mbende, Bicakcić, Morello (67. Ellul) - Sekulović, Paiber, Prsa (58. Ewurum), Tavares - Thaylor (46. Zammit), Aguiar (57. Gomes) Raków: Trelowski - Tudor, Didi Gaucho, Napieraj - Jean Carlos (59 Jendryka)., Koczergin, Repka (68. Ojo), Ameyaw (68. Otieno) - Molnar (59. Kwiatkowski), Pieńko (68. Emreli) - Makuch

Trelowski - Tudor, Didi Gaucho, Napieraj - Jean Carlos (59 Jendryka)., Koczergin, Repka (68. Ojo), Ameyaw (68. Otieno) - Molnar (59. Kwiatkowski), Pieńko (68. Emreli) - Makuch Żółte kartki: Thaylor, Radić, Sekulović (Valletta) - Tudor (Raków)

Thaylor, Radić, Sekulović (Valletta) - Tudor (Raków) Czerwona kartka: Sekulović (Valletta)

Sekulović (Valletta) Sędzia: Pavle Ilić (Serbia)

Zobacz też: Media: Jest decyzja PZPN ws. Lechii Gdańsk