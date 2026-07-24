Tak Boniek podsumował mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji

Eliminacje europejskich pucharów trwają w najlepsze. Polskie kluby walczą o awans do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Wśród tegorocznych pucharowiczów znalazło się miejsce dla Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice, które w czwartek mierzyły się z pierwszymi rywalami w el. LK.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Raków i GKS w odmiennych nastrojach. Boniek pozostaje optymistą

Częstochowianie już w pierwszej połowie przyprawili kibiców o ból głowy, choć byli niekwestionowanymi faworytami starcia z Vallettą. Tymczasem to Maltańczycy wyszli na prowadzenie za sprawą bramki zdobytej przez Manuela Morello. Do przerwy było 1:0 i podopieczni Dawida Kroczka musieli coś zmienić w swojej grze, żeby odwrócić losy spotkania.

Tak też się stało, bo po zmianie stron strzelał tylko Raków. Najpierw bramkę zdobył Mahir Emreli, ale serca fanów znów zadrżały, gdyż Valletta otrzymała rzut karny. Petar Sekulović uderzył jednak nad poprzeczką, co dało Medalikom względny spokój w poszukiwaniu kolejnych goli. Te padły za sprawą uderzeń Patryka Makucha i Stratosa Svarnasa. Ostatecznie Częstochowianie wygrali 3:1.

Pięknie mogło być także w przypadku starcia GKS-u Katowice z MSK Żyliną. Wiadomo było, że podopiecznym Rafała Góraka łatwo na wyjeździe nie będzie, tym bardziej że do pucharów wracali po 23 latach. Początek spotkania jednak wlał sporo wiary w piłkarzy i kibiców, gdyż w 6. minucie do siatki trafił Lukas Klemenz. Niestety, na tym dobre akcenty "GieKSy" w pierwszej połowie się skończyły.

Żylina przejęła kontrolę nad spotkaniem i szukała wyrównania. To nadeszło dzięki rzutowi karnemu wykorzystanemu przez Miroslava Kacera. Po zmianie stron Słowacy trafili na 2:1, a tym razem Gabriela Kobylaka pokonał Timotej Hranica. I choć GKS walczył w końcówce, co zaznaczał jego trener na konferencji prasowej, to jednak musiał uznać wyższość rywali.

Przed rewanżami zatem w lepszej sytuacji z dwóch polskich klubów walczących o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest Raków. Wiary w "GieKSę" nie traci jednak Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN podzielił się swoją opinią we wpisie na portalu X.

- Raków to przepchnął i spokojnie da sobie radę. GKS ambitnie będzie walczył o awans do następnej rundy. Przeciwnik wymagający, ale ja wierzę w naszych. Rewanż będzie dla Katowic - napisał.

Okazja do weryfikacji tych słów nadejdzie w czwartek 30 lipca. Mecz Valletta - Raków zacznie się o 19:30, a godzinę później rozpocznie się spotkanie GKS Katowice - MSK Żylina. Relację tekstową na żywo z obu tych spotkań śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz też: 18-latek zamienił Polskę na Słowację. Tłumaczy dlaczego