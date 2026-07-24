18-latek zamienił Polskę na Słowację. Tłumaczy dlaczego

GKS Katowice w kiepskim stylu rozpoczął przygodę z europejskimi pucharami w sezonie 2026/27. Powracająca do gry na arenie międzynarodowej ekipa z Górnego Śląska przegrała na wyjeździe z MSK Żyliną 1:2, choć od 6. minuty prowadziła 1:0 dzięki bramce zdobytej przez Lukasa Klemenza. Sęk w tym, że przez długi czas było to jedyne uderzenie Katowiczan w tym spotkaniu. I choć sprawa przed rewanżem jest otwarta, to sztab Rafała Góraka musi natychmiast wyciągnąć wnioski z pierwszego meczu.

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18-latek z Polski wybrał grę na Słowacji. "Marzy mi się taka kariera"

Tym bardziej, że GKS przegrał walkę o środek pola, czego szkoleniowiec katowickiego zespołu nie ukrywał na pomeczowej konferencji prasowej. Żylina swoją przewagę w tej strefie boiska z kolei zawdzięcza między innymi 18-letniemu Fabianowi Bzdylowi. Młody Polak do słowackiego klubu trafił w sezonie 2025/26 z Cracovii i szybko stał się jej podstawowym piłkarzem. W rozmowie z TVP Sport zdradził, na kim chce wzorować swoją karierę.

- Nie ukrywam, że bardzo marzy mi się taka kariera jak Kuby Kiwiora. Myślę, że po to tu przyszedłem, żeby iść jego śladami - powiedział Bzdyl. Kiwior występował w Żylinie w latach 2019-2021. Po udanym okresie na Słowacji przeniósł się do włoskiej Spezii Calcio, skąd trafił do Arsenalu. Dziś z sukcesami występuje w FC Porto.

- Myślę, że na razie układa się to bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem, bo to prześwietne miejsce dla młodego zawodnika. Mieliśmy dzisiaj w składzie trzech piłkarzy poniżej 20. roku życia, więc na pewno jest to młody zespół i bardzo dobre środowisko do grania w piłkę i do wprowadzania młodzieży, także myślę, że trafiłem w bardzo dobre ręce - dodał.

Były piłkarz Cracovii nie ukrywał także, że poziom ligi słowackiej odstaje od tego, który prezentują obecnie kluby Ekstraklasy, choć uważa, że "cztery drużyny spokojnie grałyby w Ekstraklasie", a ich oprawy meczowe "bardzo przypominają Polskę".

Bzdyl już kiedyś grał w takim meczu. "Przypomina mi się starcie z Liverpoolem"

Bzdyl odniósł się również do samego meczu z "GieKSą". Jak się okazuje, już wcześniej rozegrał bardzo podobne spotkanie w swojej karierze.

- Na pewno było to bardzo wymagające spotkanie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z jaką jakością mamy do czynienia, bo GKS jest bardzo dobrze ułożony taktycznie, bardzo jakościowy. Cieszymy, że udało nam się wygrać i teraz trzeba to utrzymać w Katowicach - stwierdził na początek.

- Bardzo mi to przypominało starcie w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z Liverpoolem, gdzie też bardzo wcześnie, chyba w 5. minucie, straciliśmy bramkę na 0:1. To nam dało dodatkową motywację i od tamtej bramki zaczęliśmy dobrze grać. Myślę, że całościowo to zasłużone zwycięstwo. Zaprezentowaliśmy dobry futbol i jesteśmy zadowoleni, że udało się wygrać - zaznaczył.

18-latek został także zapytany o to, czy wcześniejszy dwumecz I rundy el. Ligi Konferencji przeciwko Hajdukowi ułatwił Żylinie zadanie w starciu z GKS-em. Bzdyl zgodził się z takim postawieniem sprawy.

- Myślę, ze na pewno. Złapaliśmy rytm meczowy, od czwartku dojdzie liga, więc troszeczkę się to zmieni. Ale ważne było to, żebyśmy zagrali z Hajdukiem i byli w rytmie meczowym. To na pewno jakaś przewaga. Teraz trzeba udać się do Katowic, zagrać tak samo i awansować - stwierdził.

Rewanżowe spotkanie w Katowicach odbędzie się w czwartek 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 20:30. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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