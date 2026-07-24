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18-latek zamienił Polskę na Słowację. Tłumaczy dlaczego

Fabian Bzdyl latem 2025 roku postanowił zamienić Cracovię na MSK Żylinę. Wielu kibiców nie rozumiało takiego transferu, ale czas pokazał, że była to dobra decyzja. 18-latek wyszedł w wyjściowym składzie słowackiego klubu na mecz II rundy el. Ligi Konferencji przeciwko GKS-owi Katowice i pomógł swojej drużynie wygrać 2:1. W rozmowie z TVP Sport zdradził, na kim chciałby wzorować swoją karierę.
Fabian Bzdyl
Fot. IMAGO/PressFocus

GKS Katowice w kiepskim stylu rozpoczął przygodę z europejskimi pucharami w sezonie 2026/27. Powracająca do gry na arenie międzynarodowej ekipa z Górnego Śląska przegrała na wyjeździe z MSK Żyliną 1:2, choć od 6. minuty prowadziła 1:0 dzięki bramce zdobytej przez Lukasa Klemenza. Sęk w tym, że przez długi czas było to jedyne uderzenie Katowiczan w tym spotkaniu. I choć sprawa przed rewanżem jest otwarta, to sztab Rafała Góraka musi natychmiast wyciągnąć wnioski z pierwszego meczu.

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18-latek z Polski wybrał grę na Słowacji. "Marzy mi się taka kariera"

Tym bardziej, że GKS przegrał walkę o środek pola, czego szkoleniowiec katowickiego zespołu nie ukrywał na pomeczowej konferencji prasowej. Żylina swoją przewagę w tej strefie boiska z kolei zawdzięcza między innymi 18-letniemu Fabianowi Bzdylowi. Młody Polak do słowackiego klubu trafił w sezonie 2025/26 z Cracovii i szybko stał się jej podstawowym piłkarzem. W rozmowie z TVP Sport zdradził, na kim chce wzorować swoją karierę.

- Nie ukrywam, że bardzo marzy mi się taka kariera jak Kuby Kiwiora. Myślę, że po to tu przyszedłem, żeby iść jego śladami - powiedział Bzdyl. Kiwior występował w Żylinie w latach 2019-2021. Po udanym okresie na Słowacji przeniósł się do włoskiej Spezii Calcio, skąd trafił do Arsenalu. Dziś z sukcesami występuje w FC Porto.

- Myślę, że na razie układa się to bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem, bo to prześwietne miejsce dla młodego zawodnika. Mieliśmy dzisiaj w składzie trzech piłkarzy poniżej 20. roku życia, więc na pewno jest to młody zespół i bardzo dobre środowisko do grania w piłkę i do wprowadzania młodzieży, także myślę, że trafiłem w bardzo dobre ręce - dodał.

Były piłkarz Cracovii nie ukrywał także, że poziom ligi słowackiej odstaje od tego, który prezentują obecnie kluby Ekstraklasy, choć uważa, że "cztery drużyny spokojnie grałyby w Ekstraklasie", a ich oprawy meczowe "bardzo przypominają Polskę".

Bzdyl już kiedyś grał w takim meczu. "Przypomina mi się starcie z Liverpoolem"

Bzdyl odniósł się również do samego meczu z "GieKSą". Jak się okazuje, już wcześniej rozegrał bardzo podobne spotkanie w swojej karierze.

- Na pewno było to bardzo wymagające spotkanie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z jaką jakością mamy do czynienia, bo GKS jest bardzo dobrze ułożony taktycznie, bardzo jakościowy. Cieszymy, że udało nam się wygrać i teraz trzeba to utrzymać w Katowicach - stwierdził na początek.

- Bardzo mi to przypominało starcie w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z Liverpoolem, gdzie też bardzo wcześnie, chyba w 5. minucie, straciliśmy bramkę na 0:1. To nam dało dodatkową motywację i od tamtej bramki zaczęliśmy dobrze grać. Myślę, że całościowo to zasłużone zwycięstwo. Zaprezentowaliśmy dobry futbol i jesteśmy zadowoleni, że udało się wygrać - zaznaczył.

18-latek został także zapytany o to, czy wcześniejszy dwumecz I rundy el. Ligi Konferencji przeciwko Hajdukowi ułatwił Żylinie zadanie w starciu z GKS-em. Bzdyl zgodził się z takim postawieniem sprawy.

- Myślę, ze na pewno. Złapaliśmy rytm meczowy, od czwartku dojdzie liga, więc troszeczkę się to zmieni. Ale ważne było to, żebyśmy zagrali z Hajdukiem i byli w rytmie meczowym. To na pewno jakaś przewaga. Teraz trzeba udać się do Katowic, zagrać tak samo i awansować - stwierdził.

Rewanżowe spotkanie w Katowicach odbędzie się w czwartek 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 20:30. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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