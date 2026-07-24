Świetne wieści dla Jagiellonii i Rakowa ws. eliminacji europejskich pucharów

Od wtorku emocjonujemy się meczami eliminacji europejskich pucharów z udziałem polskich drużyn. W sezonie 2026/27 nasz kraj w pucharach reprezentują Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Cztery z pięciu klubów już rozegrały pierwsze spotkania i, przynajmniej jak na razie, z mieszanym skutkiem.

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Swoje mecze wygrały ekipy z Poznania i Częstochowy. "Kolejorz" rozbił Aarhus GF w II rundzie el. Ligi Mistrzów 4:1, zaś "Medaliki" - nie bez problemów - pokonały maltańską Vallettę 3:1. Gorzej było w przypadku Zabrzan i Katowiczan. Ci pierwsi przegrali 0:1 z faworyzowanym i naszpikowanym gwiazdami Fenerbahce, zaś ci drudzy polegli na Słowacji w starciu z MSK Żyliną 1:2.

Do gry nie przystąpiła jeszcze Jagiellonia, której przysługuje prawo startu w III rundzie el. Ligi Europy. W niej Białostoczanie zmierzą się z Glasgow Rangers, co nie zwiastuje najprostszego zadania. W wyniku spadku do el. Ligi Konferencji na zespół Adriana Siemieńca czekają jednak dobre wieści.

Świetne wieści dla Jagiellonii i Rakowa. Oto szanse na rozstawienie

Jak poinformował Piotr Klimek, po czwartkowych rozstrzygnięciach w eliminacjach, szanse "Jagi" na bycie rozstawioną w czwartej, czyli ostatniej rundzie kwalifikacyjnej, wynoszą aż 99,8 proc. Białostoczanie bowiem mogą pochwalić się rankingiem na poziomie 22,000 punktów, a dolna granica aktualnie wynosi 20,000 pkt. Drużyną z najmniejszym współczynnikiem wśród potencjalnych rozstawionych w Q4 jest szwajcarskie Lugano (21,250).

Jeszcze lepiej prezentuje się sytuacja w przypadku Rakowa. Jeśli ten przejdzie Vallettę, zagra z przegranym z pary Hammarby IF / Anderlecht Bruksela. W wyniku awansu do fazy play-off, Częstochowianie przy współczynniku 22,250 mogą być niemal w 100 proc. pewni rozstawienia.

Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że zarówno Jagiellonia, jak i Raków, unikną rywalizacji o Ligę Konferencji z takimi klubami jak Atalanta, SC Braga, Ajax Amsterdam, SC Freiburg, AS Monaco, FC Kopenhaga, Karabach Agdam, KAA Gent czy Brighton. Trafić będą mogli na ekipy, które nie mają aż tak wysokiego współczynnika, choć i tu czają się pułapki w postaci Basaksehiru czy Getafe.

Gorzej prezentuje się sytuacja GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, których współczynniki wynoszą po 9,350 punktów z uwagi na to, że w poprzednich latach drużyny z Górnego Śląska nie rywalizowały w Europie. Szans na rozstawienie w Q4 Ligi Konferencji zatem nie ma żadnych. Ale Zabrzanie przecież najpierw powalczą o Ligę Mistrzów, a jeśli to się nie uda, zagrają o Ligę Europy.

Brak rozstawienia nie oznacza jednak, że GKS lub Górnik w przypadku gry w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji trafi na giganta. Wśród potencjalnie rozstawionych zespołów można trafić m.in. na Rapid Wiedeń, Partizan Belgrad czy FCSB.

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