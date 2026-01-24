Powrót na stronę główną

UEFA podjęła ostateczną decyzję ws. Rosji. Chodzi o Ligę Narodów

Pomimo licznych zakusów, które miały na celu przywrócenie reprezentacji Rosji do europejskich rozgrywek, wszystko wskazuje na to, że jeszcze do niego nie dojdzie. Jak podała UEFA, "Sborna" nie zagra w zbliżającej się edycji piłkarskiej Ligi Narodów.
Reprezentacja Rosji w piłce nożnej
Fot. REUTERS/Anton Vaganov

Decyzja UEFA ws. Rosji stała się jasna, gdy europejska federacja ogłosiła skład koszyków, z których będą losowane grupy reprezentacyjnej Ligi Narodów. Wśród zespołów - uczestników tego turnieju nie było "Sbornej".  

Zobacz wideo UEFA nie ukarała Maccabi Hajfa, a Raków tak. Żelazny: Brak postępowania wobec drużyn izraelskich jest skandalem

UEFA nie przywróci Rosji. Decyzję odłożono

Choć UEFA i FIFA od dłuższego czasu przymierzają się do przywrócenia Rosji do gry, decyzja o tym, by nie dopuścić tej kadry do udziału w Lidze Narodów nie jest zaskoczeniem. Rosja pozostaje zawieszona przez FIFA i UEFA po tym, jak wojska z tego kraju napadły Ukrainę w 2022 roku. Reprezentacja nie zagrała w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 i 2026 oraz Euro 2024.

"Sbornej" i tak udaje się jednak znaleźć sparingpartnerów. W 2025 roku rosyjska kadra zagrała m.in. mecze towarzyskie z Boliwią, Chile, Iranem, Peru, Jordanem, Białorusią, Nigeria czy Grenadą. W 2024 roku Rosja grała też m.in. z Syrią, Brunei, Wietnamem, Białorusią, Serbią czy Kubą.

Losowanie grup piątej edycji piłkarskiej Ligi Narodów UEFA odbędzie się 12 lutego o godz. 18 w Brukseli. Reprezentacja Polski po raz pierwszy rywalizować będzie w drugiej dywizji, a nie z najlepszymi zespołami kontynentu. Rozgrywki rozpoczną się we wrześniu. 

Zespół prowadzony od lipca 2025 przez Jana Urbana przed losowaniem znajdzie się w pierwszym koszyku, razem z Węgrami, Izraelem i Szkocją. Drugi utworzą Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina, do trzeciego trafią Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, która awansowała z niższego szczebla, a ostatnią grupę tej dywizji stanowią inni „beniaminkowie", czyli Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna i Kosowo. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...