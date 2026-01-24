UEFA podjęła ostateczną decyzję ws. Rosji. Chodzi o Ligę Narodów

Decyzja UEFA ws. Rosji stała się jasna, gdy europejska federacja ogłosiła skład koszyków, z których będą losowane grupy reprezentacyjnej Ligi Narodów. Wśród zespołów - uczestników tego turnieju nie było "Sbornej".

UEFA nie przywróci Rosji. Decyzję odłożono

Choć UEFA i FIFA od dłuższego czasu przymierzają się do przywrócenia Rosji do gry, decyzja o tym, by nie dopuścić tej kadry do udziału w Lidze Narodów nie jest zaskoczeniem. Rosja pozostaje zawieszona przez FIFA i UEFA po tym, jak wojska z tego kraju napadły Ukrainę w 2022 roku. Reprezentacja nie zagrała w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 i 2026 oraz Euro 2024.

"Sbornej" i tak udaje się jednak znaleźć sparingpartnerów. W 2025 roku rosyjska kadra zagrała m.in. mecze towarzyskie z Boliwią, Chile, Iranem, Peru, Jordanem, Białorusią, Nigeria czy Grenadą. W 2024 roku Rosja grała też m.in. z Syrią, Brunei, Wietnamem, Białorusią, Serbią czy Kubą.

Losowanie grup piątej edycji piłkarskiej Ligi Narodów UEFA odbędzie się 12 lutego o godz. 18 w Brukseli. Reprezentacja Polski po raz pierwszy rywalizować będzie w drugiej dywizji, a nie z najlepszymi zespołami kontynentu. Rozgrywki rozpoczną się we wrześniu.

Zespół prowadzony od lipca 2025 przez Jana Urbana przed losowaniem znajdzie się w pierwszym koszyku, razem z Węgrami, Izraelem i Szkocją. Drugi utworzą Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina, do trzeciego trafią Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, która awansowała z niższego szczebla, a ostatnią grupę tej dywizji stanowią inni „beniaminkowie", czyli Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna i Kosowo.