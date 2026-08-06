Finał MŚ za lojalność wobec Infantino? Bulwersujące doniesienia

Postać Gianniego Infantino od lat wzbudza wiele kontrowersji w świecie piłki nożnej. Szwajcar, który od dekady zasiada na stanowisku prezydenta FIFA, zdaje się wpadać na coraz to bardziej szalone pomysły. Tuż po zakończeniu mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku 56-latek zaproponował utworzenie specjalnej spółki komercyjnej FIFA Forward Enterprise (FFE) i sprzedaż części udziałów w mundialach oraz klubowych MŚ prywatnym spółkom. Jego pomysł został oprotestowany przez m.in. UEFA, która chciała zbojkotować turnieje organizowe pod egidą FIFA.

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Finał za lojalność?

Wobec powszechnej krytyki Infantino wycofał się z tego pomysłu, a po pilnym zebraniu w Rabacie (Maroko) wystosował oficjalne przeprosiny. Niemniej jednak niesmak po tych planach Szwajcara pozostał.

W ostatnich godzinach światło dzienne ujrzała kolejna sensacyjna wiadomość uderzająca wprost w szwajcarskiego działacza. Jak informuje "The Times", Infantino miał zaproponować marokańskiej federacji organizację finału Mistrzostw Świata 2030 w zamian za poparcie. To właśnie w Maroko, Hiszpanii oraz Portugalii odbędzie się kolejny mundial. Decyzją FIFA mecze rozgrywane będą także w Argentynie, Urugwaju oraz Paragwaju.

Właśnie w stolicy Maroko, Rabacie ma się odbyć na wiosnę Kongres FIFA, który dotyczyć będzie prezydentury Infantino. Szwajcar szukając sobie dodatkowych sojuszników wobec ostatnich kontrowersji wokół własnej osoby zdaje się rozpaczliwie działać na tym polu.

FIFA dementuje pogłoski

FIFA oficjalnie zdementowała te pogłoski na łamach "Sky Sports". - To nieprawda i wprowadzające w błąd twierdzenie, jakoby prezydent FIFA złożył jakiekolwiek obietnice dotyczące organizacji finału Mistrzostw Świata FIFA 2030. Decyzja zostanie podjęta przez FIFA we właściwym czasie - przyznał rzecznik FIFA.

Warto jednak zauważyć, iż na obrzeżach Casablanki powstaje stadion mogący pomieścić 115 tysięcy widzów. Pomimo tego, że w kontekście finału mundialu mówiono głównie o dwóch obiektach w Hiszpanii: Bernabeu oraz Camp Nou, walka o prezydenturę Infantino może sporo namieszać. Fouzi Lekjaa, prezes marokańskiej federacji już zapewnił, iż poprze Infantino, który podczas 77. Kongresu FIFA w Rabacie będzie się starał o swoją ostatnią czteroletnią kadencję.