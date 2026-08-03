Amerykanie podjęli decyzję w sprawie Pochettino. Oficjalnie

Od zakończenia mistrzostw świata minęły już ponad dwa tygodnie, ale mundial ma swoje reperkusje nawet teraz. Amerykanie podjęli decyzję w sprawie przyszłości Mauricio Pochettino, który na turnieju doprowadził ich do 1/8 finału.

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Jest decyzja. Chodzi o przyszłość Pochettino

"Amerykańska Federacja Piłkarska i Mauricio Pochettino uzgodnili nową umowę, na mocy której Pochettino pozostanie trenerem męskiej reprezentacji USA do 2030 r., rozpoczynając tym samym nowy rozdział w projekcie, który pozwoli mu i jego sztabowi szkoleniowemu kontynuować rozwój seniorskiej męskiej reprezentacji USA, a jednocześnie mieć większy wpływ na ekosystem amerykańskiej piłki nożnej" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej federacji.

- Mauricio i jego zespół wierzą w przyszłość piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, a nasz nowy projekt pozwala nam wykorzystać postępy reprezentacji USA i dynamikę US Soccer. Wiemy, że przed nami dużo pracy, aby zrealizować nasze ambitne cele, w tym walkę o mistrzostwo świata mężczyzn i sprawić, by piłka nożna stała się najpopularniejszym sportem w każdej społeczności. Jestem niezwykle podekscytowany, że Mauricio i jego zespół są gotowi współpracować z nami wszystkimi, aby wspólnie ciężko pracować nad urzeczywistnieniem tych ambicji - powiedział prezes tamtejszej federacji JT Batson.

Amerykanie na zakończonym mundialu, którego byli współgospodarzem, dotarli do 1/8 finału. Tam przegrali z Belgią 1:4, a cieniem na ich występ rzuciła się decyzja o odwieszeniu napastnika Folarina Baloguna, który - choć dostał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną (2:0) - mógł zagrać przeciwko Belgom.

Pochettino do 2030 roku będzie miał mnóstwo pracy. Amerykanie wezmą udział w Lidze Narodów CONCACAF 2027, Złotym Pucharze CONCACAF 2027, Lidze Narodów CONCACAF 2029 oraz Złotym Pucharze CONCACAF 2029.