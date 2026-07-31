Rewolucja w reprezentacji Czech. Zdecydowali się na radykalny krok

Od zakończenia mistrzostw świata minęły już prawie dwa tygodnie, ale reperkusje wyników osiągniętych przez poszczególne reprezentacji na turnieju odczuwane są po dziś. Jedną z reprezentacji, która nie spełniła oczekiwań kibiców, byli Czesi. Nasi południowi sąsiedzi zdecydowali się na radykalny krok - po raz pierwszy w historii będą mieli zagranicznego selekcjonera.

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Pierwszy w historii. Czesi podjęli radykalny krok

"Santi Denia został nowym selekcjonerem reprezentacji Czech w piłce nożnej. 52-letni hiszpański ekspert uzgodnił z zarządem Czeskiego Związku Piłki Nożnej (FAČR) dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia i po raz pierwszy poprowadzi reprezentację we wrześniowych meczach Ligi Narodów z Chorwacją i Anglią. W składzie kadry będzie również hiszpański asystent Pablo Amo" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej czeskiej federacji.

- Po raz pierwszy czeską reprezentację poprowadzi zagraniczny trener. Cieszymy się, że znaleźliśmy wspólny język z Santim Denią, który ma bogate doświadczenie i niezapomniane sukcesy w reprezentacji Hiszpanii. Wierzę, że trener jest gotowy do pełnej pracy i pomoże nam zbudować nowe oblicze reprezentacji – powiedział Pavel Nedved, dyrektor generalny reprezentacji.

Denia na stanowisku zastąpił Miroslava Koubka, który doprowadził Czechów na pierwszy mundial od 2006 roku. Problem w tym, że na samym turnieju nasi południowi sąsiedzi się skompromitowali. W otwierającym meczu przegrali z Koreą Południową (1:2), następnie zremisowali z Republiką Południowej Afryki (1:1), a na pożegnanie z mistrzostwami doznali sromotnej klęski z Meksykiem (0:3).