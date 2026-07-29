Jest przełom ws. transferu Rodriego

"Mimo upływających lat, wciąż najważniejszy piłkarz w drużynie de la Fuente. Bez Rodriego Hiszpania nie mogłaby grać tak, jak kocha. Gdyby słowo Rodri mogło coś oznaczać w języku hiszpańskim, powinno oznaczać bezpieczeństwo. To piłkarz, który gdy dostaje piłkę, chowa ją do sejfu i nie oddaje pod żadnym pozorem" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl, komplementując najlepszego piłkarza zakończonego nie tak dawno mundialu. Czy wkrótce, wspominając Rodriego, będziemy mówili o nim jako o zawodniku Realu Madryt?

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Gwiazda trafi do Realu? Rodri może być brakującym elementem

"Real Madryt po raz pierwszy złożył ofertę Manchesterowi City w sprawie Rodriego. Rozpoczęły się negocjacje z ustnymi rozmowami między klubami. Florentino Perez zatwierdził transakcję po miesiącach zamkniętych drzwi. Real deklaruje gotowość do wydania ponad 50 milionów euro" - uważa dziennikarz Fabrizio Romano, który poinformował o tym fakcie na swoim portalu X.

To przełom w sprawie. Przypomnijmy, że wcześniej inny dziennikarz zajmujący się rynkiem transferowym - Matteo Moretto - informował o tym, że Rodri osiągnął już porozumienie z Realem Madryt w sprawie warunków kontraktu i teraz czas na ruch pomiędzy klubami.

Rodri to były piłkarz Villarrealu i Aletico Madryt, a ostatnie lata spędził w Manchesterze City. W barwach angielskiego klubu rozegrał 298 meczów, zdobył w nich 28 goli i zaliczył 32 asysty. Jego gol dał Manchesterowi triumf w Lidze Mistrzów 22/23.

Lidze Mistrzów, która pozostaje obsesją Realu Madryt, najbardziej utytułowanego klubu w historii rozgrywek. Madrytczycy - od tego sezonu znów prowadzeni przez Jose Mourinho - nie próżnują na rynku transferowym. Do zespołu dołączyło już czterech zawodników: Marc Cucurella i Denzel Dumfries sprowadzeni z Chelsea i Interu Mediolan, a także Bernardo Silva i Ibrahima Konate - dwaj wolni agenci.