"Prezydent FIFA Gianni Infantino planuje sprzedanie udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom w sposób, który mógłby zagwarantować mu zarobek w wysokości dziesiątek milionów funtów" - informował The Times. Szwajcar zamierza przekształcić mundial w spółkę, która będzie kontrolować zarówno rozgrywki reprezentacyjne jak i klubowe, które są organizowane przez FIFA.

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"Mogłoby to doprowadzić do powstania presji na to, że oba wydarzenia zostałyby jeszcze bardziej rozszerzone lub byłyby rozgrywane częściej niż co cztery lata" - czytamy. Według źródła, jednym z głównych inwestorów ma być Joshua Kushner, który jest blisko związany z Donaldem Trumpem.

Taki ruch przyniósłby potężne zyski dla Infantino, który miałby zostać szefem spółki i zarabiać nawet kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. The Times szacuje, że będzie to nawet dziesięć razy większa kwota niż obecnie inkasowana przez Szwajcara na najważniejszym stołku w FIFA.

Na skandaliczny pomysł zareagowała już UEFA. Oświadczenie europejskiej federacji w tej sprawie przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

"To przekroczenie granicy, której piłkarskie organizacje nigdy nie powinny przekraczać. UEFA podchodzi do tej sprawy śmiertelnie poważnie. Tak samo powinna postąpić każda krajowa federacja. Tak samo powinien postąpić każdy zainteresowany: ligi, kluby, zawodnicy, piłkarze, kibice, rządy i każdy, komu zależy na przyszłości futbolu" - czytamy.

"Dusza i władza w piłce nożnej nie są towarem, którym można kupczyć - zwłaszcza przy całkowitym braku przejrzystości dotyczącym tego, kto zyska finansowo. Nikt z nas nie jest właścicielem futbolu. FIFA nie może go sprzedać" - dodano.

Europejskie reprezentacje zbojkotują mundial? Infantino musi się wycofać

To jednak może nie być koniec rozłamu w FIFA. Słowa płynące z UEFA czy ogólna krytyka kibiców to jedno, a stanowisko poszczególnych federacji piłkarskich to drugie. A one mają dość - przynajmniej te europejskie. Jak informuje Rob Harris ze Sky News, reprezentacje z Europy rozważają zbojkotowanie mundialu, jeśli Infantino się nie wycofa.

W tym tygodniu dojść ma do nadzwyczajnego spotkania członków UEFA. Plan jest prosty: wystąpić przeciwko Infantino. Kontrkandydatem Szwajcara w nadchodzących wyborach może zostać aktualny właściciel Legii Warszawa, Dariusz Mioduski. Zanim to jednak nastąpi, trzeba będzie zmierzyć się z aktualnymi zamiarami Szwajcara.

Jego zamiary bowiem były dotychczas ukryte, a pomysł o sprzedaży mundialu wypłynął w mediach. FIFA miała nie poruszać tematu podczas obrad przed finałem tegorocznego mundialu.

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