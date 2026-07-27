Trener Argentyny po tygodniu napisał do kibiców po porażce w finale. "Przepraszam"

Argentyńczycy byli w Stanach Zjednoczonych o krok od zostania pierwszą reprezentacją od czasów Brazylii z 1962 roku, która obroni złoto na mundialu. Mieli przeboje w drodze do finału, musieli odrabiać straty z Egiptem (z 0:2 na 3:2) i Anglią (z 0:1 na 2:1), ale dotarli do niego. Tam jednak kompletnie zawiedli. Przeciwko Hiszpanii przez 90 minut nie potrafili oddać nawet jednego strzału, a tylko nieskuteczność rywali sprawiła, że doszło do dogrywki. Tam już litości nie było. Gol Ferrana Torresa wysłał złoto na Półwysep Iberyjski, a Argentyna została ze srebrem i prawdopodobnie najsłabszym występem w historii meczów finałowych na mistrzostwach świata.

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Argentyna zawiodła na ostatniej prostej. Nie wiadomo co z selekcjonerem

Nadal nie ma pewności co do przyszłości ich selekcjonera Lionela Scaloniego. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2026 roku, ale on sam nie chciał składać żadnych konkretnych deklaracji w sprawie tego, co dalej. Napisał za to długą wiadomość skierowaną do kibiców, którą opublikował w mediach społecznościowych.

Scaloni przemówił do kibiców

- Po intensywny tygodniu, w którym smutek mieszał się z radością, łzy z uśmiechem, a nerwowość ze spokojem, w końcu mogę napisać kilka słów. Po pierwsze przepraszam, że nie przywieźliśmy wam znów trofeum i nie daliśmy kolejnego powodu, by się radować i zapomnieć o trudnych momentach w życiu. Nawet jeśli tylko na kilka dni. Chciałbym jednak, byście pamiętali o tej grupie zawodników. Wojowników, jak to zawsze nazywam ich w rozmowach z żoną. Chcieli wam pokazać swą ciężką pracę, chęć dalszej walki i nie poddawania się, nawet w obliczu czegoś, co wydawało się niemożliwe. Dalszej gry, nawet gdy nogi nie chciały już robić tego, co nakazywała głowa. To jest prawdziwy sukces - czytamy.

- Zawsze będę wdzięczny mojemu sztabowi, zawodnikom, federacji, wszystkim pracującym za kulisami, byśmy mieli wszystko, czego nam trzeba oraz wam wszystkim za wsparcie i miłość, jakimi nas obdarzyliście. Lionel Scaloni. P.S. Ktokolwiek ma Argentynę za przyjaciela, ma prawdziwy skarb - zakończył selekcjoner argentyńskiej kadry.