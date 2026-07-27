Trener Argentyny po tygodniu napisał do kibiców po porażce w finale. "Przepraszam"

Argentyńczycy byli w Stanach Zjednoczonych o krok od zostania pierwszą reprezentacją od czasów Brazylii z 1962 roku, która obroni złoto na mundialu. Mieli przeboje w drodze do finału, musieli odrabiać straty z Egiptem (z 0:2 na 3:2) i Anglią (z 0:1 na 2:1), ale dotarli do niego. Tam jednak kompletnie zawiedli. Przeciwko Hiszpanii przez 90 minut nie potrafili oddać nawet jednego strzału, a tylko nieskuteczność rywali sprawiła, że doszło do dogrywki. Tam już litości nie było. Gol Ferrana Torresa wysłał złoto na Półwysep Iberyjski, a Argentyna została ze srebrem i prawdopodobnie najsłabszym występem w historii meczów finałowych na mistrzostwach świata.
Nadal nie ma pewności co do przyszłości ich selekcjonera Lionela Scaloniego. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2026 roku, ale on sam nie chciał składać żadnych konkretnych deklaracji w sprawie tego, co dalej. Napisał za to długą wiadomość skierowaną do kibiców, którą opublikował w mediach społecznościowych.
- Po intensywny tygodniu, w którym smutek mieszał się z radością, łzy z uśmiechem, a nerwowość ze spokojem, w końcu mogę napisać kilka słów. Po pierwsze przepraszam, że nie przywieźliśmy wam znów trofeum i nie daliśmy kolejnego powodu, by się radować i zapomnieć o trudnych momentach w życiu. Nawet jeśli tylko na kilka dni. Chciałbym jednak, byście pamiętali o tej grupie zawodników. Wojowników, jak to zawsze nazywam ich w rozmowach z żoną. Chcieli wam pokazać swą ciężką pracę, chęć dalszej walki i nie poddawania się, nawet w obliczu czegoś, co wydawało się niemożliwe. Dalszej gry, nawet gdy nogi nie chciały już robić tego, co nakazywała głowa. To jest prawdziwy sukces - czytamy.
- Zawsze będę wdzięczny mojemu sztabowi, zawodnikom, federacji, wszystkim pracującym za kulisami, byśmy mieli wszystko, czego nam trzeba oraz wam wszystkim za wsparcie i miłość, jakimi nas obdarzyliście. Lionel Scaloni. P.S. Ktokolwiek ma Argentynę za przyjaciela, ma prawdziwy skarb - zakończył selekcjoner argentyńskiej kadry.