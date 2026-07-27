Sędzia finału mundialu zakończył karierę. Jest oficjalny komunikat

Slavko Vincić był rozjemcą spotkania finałowego między Hiszpanią a Argentyną (1:0). Decyzja o jego wytypowaniu przez FIFA na ten pojedynek wywołała poruszenie, zwłaszcza w naszych mediach. Polacy bowiem doskonale pamiętali, jak źle Słoweniec zarządzał kluczowym meczem baraży między Szwecją a kadrą Jana Urbana.

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Koniec kariery Slavko Vincicia

46-letni arbiter dostąpił bodaj największego zaszczytu w swojej karierze. Tym właśnie jest sędziowanie finału mistrzostw świata. Niestety poziom zaprezentowany podczas starcia Hiszpanów z Argentyńczykami był biegunowo odległy od tego, jak najważniejszym meczem mundialu cztery lata temu w Katarze zarządzał Szymon Marciniak.

Vincić nie był w stanie zapanować nad zawodnikami. Jeszcze w trakcie spotkania nie ukarał czerwoną kartką choćby Leandro Paredesa, który po wejściu na boisko mocno pracował nad usunięciem go z boiska. Do gorszących scen doszło tuż po meczu, gdy na boisku doszło do sporej awantury, w dużej mierze sprowokowanej przez krewkich Argentyńczyków.

- Nie dorósł do meczu tej rangi. Popełniał błędy. (...) Moim zdaniem powinien wcześniej utemperować Argentyńczyków. Oczywiście przy tym, co zrobił Paredes, to były nerwy i zasłużenie pokazał mu żółtą kartkę. Ale generalnie nie panował nad całym meczem - ocenił Vincicia po finale Jan Tomaszewski.

Słoweniec tydzień po najważniejszym meczu mundialu 2026 zdecydował się zakończyć karierę.

"Zakończył swoją historyczną karierę sędziowską na samym szczycie światowego futbolu. Pochodzący z Mariboru arbiter stał się pierwszym słoweńskim sędzią głównym, który poprowadził wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford, czym przypieczętował swój status jednego z najwybitniejszych sędziów w historii. Jako ukoronowanie jego pożegnalnego sezonu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) uznało go za najlepszego sędziego Mistrzostw Świata, a we Włoszech otrzymał on prestiżową nagrodę im. Giulio Campanatiego" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej.

Slavko Vincic był arbitrem m.in. podczas finału Ligi Mistrzów z 2024 roku między Realem Madryt a Borussią Dortmund (2:0), a także prowadził finał Ligi Europy 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers (1:1, k. 5:4).