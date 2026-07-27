Kuriozalne "przesłanie" Infantino po MŚ. "Byliście pochłonięci nienawiścią i krytyką"

Od finału mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie minął już tydzień. Turniej jak zwykle dostarczył kibicom wielu wrażeń, ale też wzbudził liczne kontrowersje. Jeszcze przed jego startem krytykowano pomysł ze zwiększeniem liczby drużyn do 48, horrendalne ceny biletów, czy odległości między stadionami. Jeszcze większe emocje wywoływała rygorystyczna polityka migracyjna USA, przez którą część kibiców miała problem z dostaniem się na jego terytorium. Inni zaś obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Po wszystkim na zarzuty postanowił odpowiedzieć prezydent FIFA - Gianni Infantino.

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Infantino puściły hamulce. Naprawdę to opublikował zaraz po mundialu

Szef tej organizacji w trakcie mistrzostw oczywiście obrywał najmocniej. Szczególnie dostało mu się za niebywałą wręcz zażyłość z prezydentem USA - Donaldem Trumpem. W niedzielę, dokładnie tydzień po zakończeniu imprezy, opublikował na stronie internetowej FIFA oraz swoim Instagramie kuriozalne oświadczenie, pod którym sam się podpisał. Rozpoczynało się ono od słów: "Moje przesłanie dla wszystkich, którzy…".

Owe "przesłanie" okazało się bardzo konfrontacyjne. - Do wszystkich, którzy przegapili naszą piękną grę, emocje, świętowanie, śmiech, płacz, podstęp i radość. Do wszystkich, którzy tęsknili za oglądaniem dzieci, niemowląt, dziadków i rodziców jednoczących się przy pięknej grze, przykro mi, że mecze się już skończyły i przykro mi, że ominęła was cała ta radość i bliskość. Przykro mi, że byliście tak pochłonięci nienawiścią i krytyką, że przegapiliście to wszystko. Do tych, którzy siedzą za swoimi długopisami i papierami, za ekranami, szerząc nienawiść i fałszywe plotki, chcę powiedzieć, że podczas gdy wy siedzicie z boku, my w FIFA jesteśmy na pierwszej linii frontu, organizując, ciężko pracując i dostarczając najlepsze widowisko na świecie. Podczas gdy wy się ukrywacie, my przemierzamy ulice Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, rozmawiając z kibicami, angażując ludzi i dbając o bezpieczeństwo wszystkich - pisał Infantino.

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Szef FIFA zapewnił również, że w trakcie turnieju było całkowicie bezpiecznie. - Nie doświadczyliśmy żadnej przemocy, żadnych incydentów, 100 procent bezpieczeństwa, tylko radość i szczęście! Siedem milionów ludzi z ponad 200 krajów cieszyło się turniejem w 16 fantastycznych miastach i na stadionach: zero incydentów, zero wrogości, zero przemocy, tylko radość, emocje, szczęście, jedność i poczucie wspólnoty. Wszyscy byli bezpieczni i szczęśliwi - twierdził.

Infantino odniósł się do czerwonej kartki Baloguna. "Dziwne orzeczenia"

W dalszej części Infantino dziękował rządom państw-gospodarzy. Odniósł się również do występu reprezentacji Iranu. - Podczas gdy Wy szerzyliście nienawiść, my niestrudzenie pracowaliśmy, aby zjednoczyć dwa kraje będące w stanie wojny. Iran przyjechał do Stanów Zjednoczonych bez incydentów i konfliktów. Kiedy irańska drużyna rozpoczęła grę, wszystkie okrzyki przeciwko nim zamieniły się w jedną pieśń. Kibice stali się krajem, stali się drużyną i stanęli za drużyną Melli. Oto siła futbolu. Irańska drużyna otrzymała wizy wjazdowe, ponieważ w piłce nożnej chodzi o pokój. Nie o politykę. W piłce nożnej chodzi o jedność, nie o podziały. Piłka nożna jest silniejsza niż nienawiść i dyskryminacja - zauważył. Zapomniał jednak, że irańska ekipa musiała mierzyć się z licznymi trudnościami. Na co dzień przebywała w Meksyku, a na terytorium USA mogła wjechać dopiero dzień przed meczem.

Innym ważnym tematem był poziom sędziowania oraz afera wokół czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Kara za nią miała zostać zawieszona po tym, jak do Infantino osobiście zgłosił się Donald Trump. Jak prezydent FIFA tłumaczył się z tego skandalu? - Wasze niezadowolenie z kilku decyzji podjętych przez właściwe organy jest zrozumiałe, ale proszę zapoznać się z dokumentami publicznymi: takie decyzje są powszechne w niektórych z najważniejszych lig. W rzeczywistości "kontrowersyjne" decyzje sędziów lub "dziwne" orzeczenia dyscyplinarne, takie jak potencjalnie błędne czerwone lub żółte kartki, czy późniejsze decyzje o niezawieszaniu zawodników w pewnych sytuacjach, są codziennością i są powszechnie akceptowane w niektórych z największych lig świata. Ciekawe, że te same kraje, które stosują te praktyki, teraz je krytykują - stwierdził.

Na koniec postanowił zwrócić do krytykujących go dziennikarzy. - Obyście znaleźli spokój; my w FIFA znaleźliśmy swój i zapewniamy go, organizując najwspanialsze mistrzostwa świata. Niech piłka nożna wzniesie się ponad wszelką nienawiść. Wreszcie, jako Prezydent FIFA, jestem niezmiernie dumny, że mogłem choć trochę przyczynić się do tego widowiska. To wspaniałe uczucie! Wielka miłość dla wszystkich - zakończył.