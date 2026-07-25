FIFA ogłosiła, ile zarobiła Hiszpania za wygranie MŚ. Absolutny rekord

Za reprezentacją Hiszpanii kapitalny mundial. Drużyna "La Roja" po szesnastu latach zdobyła drugi tytuł mistrza świata w swojej historii. W finałowym starciu podopieczni trenera de la Fuente okazali się lepsi od obrońców tytułu, reprezentacji Argentyny wygrywając 1:0. Zwycięskiego gola zdobył Ferran Torres.

REKLAMA

Zobacz wideo

Absolutny rekord. FIFA ogłosiła ile zarobiła Hiszpania za wygranie MŚ

Tegoroczny mundial to nie tylko emocje sportowe, ale również wielkie pieniądze. Rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mistrzostwa świata okazały się najbardziej dochodowymi w historii. Łączna pula nagród i pakiet dystrybucyjny FIFA wyniosły aż 727 milionów dolarów.

Najwięcej zarobiła zwycięska reprezentacja Hiszpanii. "La Roja" otrzymali rekordowe 50 milionów dolarów. W przypadku przegranej w finale Argentyny mowa o zarobku wynoszącym 33 miliony dolarów. Trzecia Anglia wzbogaciła się natomiast o 29 milionów dolarów.

Zobacz też: Wyjaśniła się przyszłość gwiazdy mundialu! Padło słynne "here we go"

Tyle można zarobić na turniejach kontynentalnych. Przepaść

Mistrzostwa świata pod względem kwot to przepaść w porównaniu z turniejami kontynentalnymi. Podczas ostatniego Pucharu Narodów Afryki zwycięzca otrzymał 10 milionów dolarów, finalista 4 miliony dolarów, a półfinaliści po 2,5 miliona dolarów. Lepiej jest w Europie. Za ostatnie Euro zwycięska Hiszpania zarobiła 28,25 mln euro, grająca w finale Anglia mogła liczyć na kwotę wynoszącą 24,25 mln euro.

Kolejne mistrzostwa świata rozpoczną się 8 czerwca 2030 roku. Odbędą się w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. Ponadto trzy pierwsze mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.