Wyjaśniła się przyszłość gwiazdy mundialu! Padło słynne "here we go"

Mistrzostwa świata dobiegły końca, ale ich echa będziemy odczuwali w kolejnych miesiącach. Zapewne wielu z nas będzie śledziło przyszłość Vozinhii - 40-letniego bramkarza Republiki Zielonego Przylądka, który stał się bohaterem piłkarskiego globu. Wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Chaves i stało się jasne, że ktokolwiek podpisze z nim umowę, trafi w marketingową "10". Wygląda na to, że wkrótce nowy klub oficjalnie potwierdzi, gdzie zagra.

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Vozinha zagra w nowym klubie. Romano ogłosił

"Witamy. Czekamy na Ciebie na Estadio Monumental" - wpis opatrzony takim podpisem, pokazujący - tak się wydaje - włosy Kabowerdeńczyka - opublikowało w swoich mediach społecznościowych chilijskie Colo-Colo. Tweet do sobotniego poranka zyskał dwa miliony wyświetleń.

W niepewności odbiorców nie trzymał za to Fabrizio Romano. "Vozinha do Colo Colo - here we go! Osiągnięto ustne porozumienie w sprawie bramkarza z Wysp Zielonego Przylądka. Dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale prawdopodobnie nastąpi to w weekend, a potem nadejdzie czas na wyjazd na badania medyczne. Vozinha gotowy na nowy rozdział w Chile" - napisał na swoim profilu.

Vozinha znalazł się w oficjalnej, najlepszej XI turnieju. Doceniła go także kapituła Sport.pl - znajdując dla niego miejsce w naszej autorskiej XI. A jak argumentowaliśmy ten wybór?

"To zdecydowanie najciekawsza, najbardziej barwna historia piłkarza na tych mistrzostwach. Przyjechał na turniej jako zawodnik drugoligowego klubu z Portugalii, znali go tylko nieliczni. 40-latek skończył turniej jako bohater nie tylko debiutującej na mundialu drużyny, ale i bohater wszystkich kibiców. Wzrost jego popularności najlepiej widać po jego koncie na Instagramie, gdzie przed turniejem miał 46 tys. obserwujących, a teraz dobija już do 30 mln. Szaleństwo" - pisał Konrad Ferszter.

"I trzeba podkreślić, że szał wokół Vozinhii nie wziął się z niczego. Kibice nie pokochali go tylko za to, że pochodzi z maleńkiego kraju i raz czy dwa odbił piłkę. Vozinha był bohaterem meczu z Hiszpanią (0:0), a dzięki jego interwencjom Republika Zielonego Przylądka nie przegrała też z Urugwajem (2:2) i Arabią Saudyjską (0:0). Dzięki niemu debiutant nie tylko spisał się w grupie, ale mocno postraszył też Argentynę w 1/16 finału (2:3)" - dodawał.