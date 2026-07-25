Tomaszewski apeluje do Lewandowskiego. "Nie na tym to polega"

Praca Slavko Vincicia od dłuższego czasu budzi spore kontrowersje, mimo to arbiter jest nagradzany przez światowe władze najważniejszymi meczami, w tym finałem mundialu. Co więcej wyróżnienia dla Słoweńca nie kończą się na samych nominacjach do kluczowych spotkań. Ostatnio został wybrany przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) najlepszym sędzią mistrzostw świata 2026.

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Tomaszewski kpi z decyzji IFFHS. "Najlepszy sędzia w futbolu światowym!"

W rozmowie z "Super Expressem" niezwykle krytycznie nagrodę dla Vincicia ocenił Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz zakpił z decyzji IFFHS, sugerując żartobliwie, aby uczynić Słoweńca najlepszym sędzią w historii światowej piłki.

- Chcę złożyć oświadczenie w związku mistrzostwami świata. Jak się dowiedziałem, że najlepszym sędzią na mistrzostwach świata został uznany Vincić, to jest ten Słoweniec, który sędziował finał, to mnie po prostu krew zalała. Dlatego zmieniam decyzję co do oceny Pana Słoweńca. Jest to dla mnie najlepszy sędzia w historii mistrzostw świata, jeśli nie najlepszy sędzia w futbolu światowym! Dlaczego? Proszę Państwa, sędzia jest po to, żeby wyprowadzić drużyny na boisko, on to zrobił. Żeby poprowadzić mecz bezkonfliktowo, no tego już nie zrobił - kpi Tomaszewski.

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- Pan Słoweniec zachowywał się jak słoń w składzie porcelany. Doprowadził do tego, że mieliśmy zamiast boiska piłkarskiego ring bokserski, w którym dominowali Argentyńczycy. A on biegał z czerwoną kartką, nie wiadomo komu ją pokazywał. Ci ludzie, którzy go ocenili, uważają, że my jesteśmy idioci i wszystko przyjmiemy - dodał Tomaszewski, oceniając sędziowanie przez Słoweńca finału mundialu.

Tomaszewski ocenił debiut Lewandowskiego. "Przeklęte 4 lata"

Tomaszewski ocenił również debiut Roberta Lewandowskiego w MLS. Zdaniem eksperta duży problem dla Polaka mogą stanowić nawyki wypracowane w Hiszpanii. Były bramkarz mówi wprost o "przekleństwie Barcelony".

- Robert niestety te przeklęte 4 lata będzie musiał szybciutko wykreślić. W Barcelonie grał jako pomocnik, obrońca, jako anty-dziewiątka. Nie na tym to polega! Twoja klasa polega na nosie i strzelaniu bramek. Masz się skupić tylko na tym, tak jak Messi, Mbappe i Haaland. Nie cofać się, bo tracisz siły zupełnie niepotrzebnie - grzmi Tomaszewski.

Robert Lewandowski obserwował z trybun finał mistrzostw świata. W debiucie w MLS zagrał 62 minuty, Chicago Fire przegrało 2:3 z Interem Miami.