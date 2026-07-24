Wywołał skandal w finale mundialu. Mówi o zakończeniu kariery

Leandro Paredes odznaczył się brutalną grą i jeszcze gorszym zachowaniem po końcowym gwizdku w finale mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną (1:0). 32-letni pomocnik Boca Juniors zaledwie siedem minut po wejściu na boisko otrzymał żółtą kartkę i tylko pobłażliwości Slavko Vincicia może zawdzięczać fakt, iż dograł to spotkanie do samego końca.

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Niestety, to co stało się po zakończeniu dogrywki przypięło Paredesowi jeszcze gorszą łatkę niż brutala boiskowego. Argentyńczyk złapał Erica Garcię za gardło oraz powalił na ziemię Gaviego, a cała trójka była rozdzielana przez kolegów i sztab szkoleniowy. Vincić pokazał mu czerwony kartonik, ale ten niewiele już zmieniał, bowiem losy finału i tak zostały rozstrzygnięte.

Paredes zaskoczył wszystkich. "Nie wiem, czy będę kontynuował karierę w reprezentacji"

Kilka dni po klęsce Paredes postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych, gdzie przeprosił argentyńskich kibiców za to, że on i jego koledzy nie zdołali pokonać Hiszpanii. Ani słowem jednak nie wspomniał o zachowaniu, którego dopuścił się po końcowym gwizdku.

Teraz z kolei znalazł czas, aby wyjść do argentyńskich mediów. Jak relacjonuje TyC Sports, 32-latek przemówił po meczu Boca z O'Higgins (1:0) i "zrzucił bombę na temat przyszłości w reprezentacji". Najpierw jednak przyznał, że Hiszpanie zasłużenie sięgnęli po mistrzostwo świata.

- Hiszpania była lepsza od nas w finale, są uczciwymi zwycięzcami i musimy tylko cieszyć się tym, co zrobiliśmy w tych ośmiu latach - podkreślił. - To będzie długi proces, by przezwyciężyć to, czego doświadczyliśmy. Chociaż osiągnęliśmy ważne rzeczy, przegrana w finale mundialu będzie boleć przez długi czas, bo znów byliśmy bardzo blisko. Pozostaje się cieszyć, bo nie jest łatwo osiągnąć poziom, który utrzymywaliśmy przez długi czas. Chociaż przegraliśmy finał, ludzie widzieli w nas odbicie i to jest bardzo satysfakcjonujące i z tego powodu cieszymy się - dodał.

Paredes został zapytany także o przyszłość Lionela Messiego i Lionela Scaloniego. Jak stwierdził, "to będzie kwestia przemyślenia decyzji dla wielu członków kadry". Nikt jednak nie spodziewał się, że mówi także o sobie samym.

- Nie wiem, czy będę kontynuować grę w reprezentacji. Nie wiem... To jest proces. Trzeba to przetrawić, pomyśleć o tym, nie podejmować pochopnych decyzji. To na pewno jest coś, o czym trzeba porozmawiać. Będzie bardzo trudno kontynuować pracę w tej grupie w ten sposób - stwierdził.

Leandro Paredes na przestrzeni lat występował w takich klubach jak: AS Roma, Zenit Sankt Peteresburg, Paris Saint-Germain czy Juventus. W 2022 roku w Katarze zdobył z kadrą "Albicelestes" mistrzostwo świata. W narodowych barwach wystąpił 84-krotnie, strzelając pięć goli i dokładając siedem asyst.

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