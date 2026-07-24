Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Spotkanie z Interem Miami (2:3) nie było dobre w jego wykonaniu. Polak przekonuje jednak, że z upływem czasu postara się dać kibicom nowej drużyny znacznie więcej radości i wraz z kolegami z ekipy "powalczy o trofea".

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Lewandowski o Yamalu: "Nie widzieliśmy jego najlepszej wersji"

Na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych charakterystyczny złoty puchar do góry wznieśli Hiszpanie, w tym kilku dobrych znajomych Roberta Lewandowskiego z Barcelony m.in. Yamal, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Pedri czy Gavi. Dla 37-latka wybór był oczywisty, którą reprezentację wspierać podczas finału mistrzostw świata 2026.

- Znam wielu piłkarzy z Hiszpanii, spędziłem z nimi mnóstwo czasu w Barcelonie, dlatego bardzo im kibicowałem. Z Argentyny znam osobiście tylko Leo i wiedziałem, że wygrał poprzedni Mundial. To kolejny powód, dla którego kibicowałem Hiszpanom - kiedy z kimś grasz i spędzasz tyle czasu, łatwiej jest wspierać właśnie tę drużynę. Cieszyłem się, bo wiedziałem, że byli gotowi na zdobycie Mistrzostwa Świata. Są bardzo młodzi i cała przyszłość przed nimi - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z ESPN.

Polski napastnik wypowiedział się także o największej gwieździe młodego pokolenia, Laminie Yamalu. 19-latek przed mistrzostwami świata doznał kontuzji mięśnia dwugłowego, która wykluczyła go z gry w końcówce sezonu. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente stopniowo wprowadzał młodego piłkarza do składu. Ostatecznie Yamal zdobył na swoim pierwszym mundialu jedną bramkę (z Arabią Saudyjską), za to zaliczył najwięcej udanych dryblingów (35) spośród wszystkich zawodników.

- Szczerze mówiąc, nie, nie widzieliśmy jego najlepszej wersji na tym turnieju. Dla mnie najlepszy występ, najlepsza wersja Lamine'a to nie był ten ostatni sezon, ale dwa sezony temu - to była dla mnie jak dotąd najlepsza odsłona Lamine'a Yamala - stwierdził Robert Lewandowski.

- On wciąż jest młody. Przyjechał na Mistrzostwa Świata po kontuzji i nie grał przez jakieś osiem tygodni. Trudno wraca się po takiej przerwie, gdy od razu musisz grać na Mundialu - nie masz wtedy czasu na treningi, tylko idziesz z meczu na mecz. Zaprezentował jednak naprawdę wielką jakość. Koledzy z reprezentacji i cała drużyna pomogli Lamine'owi, a Lamine pomógł całemu zespołowi. Uważam, że ta współpraca była idealna - podkreślił "Lewy".

W najbliższą niedzielę 26 lipca kapitan reprezentacji Polski zagra w kolejnym meczu ligi MLS. Jego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z New York City FC. Początek w nocy o 1.30 polskiego czasu. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.