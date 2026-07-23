Yamal zdradził, co usłyszał od Messiego po finale MŚ

Reprezentacja Hiszpanii wróciła z tegorocznego mundialu z drugim w swojej historii mistrzostwem świata. Podopieczni trenera de la Fuente w decydującym meczu pokonali po dogrywce 1:0 Argentynę; zwycięskiego gola zdobył Ferran Torres. W obu zespołach nie brakowało głośnych nazwisk. Wśród "Albicelestes" od lat na pierwszym planie jest legendarny Leo Messi. "La Roja" liczą na to, że w najbliższym czasie będą mieć zawodnika zbliżonego poziomem do Argentyńczyka, w postaci Lamine Yamala.

REKLAMA

Zobacz wideo

Yamal wprost o słowach Messiego. "Znaczą dla mnie tyle, co złoty medal na szyi"

Po spotkaniu Lamine Yamal podszedł do Messiego, z którym się uściskał i zamienił kilka słów. Nastolatek podkreślił dużą wagę tej rozmowy, mówiąc wręcz, że słowa legendarnego Argentyńczyka znaczą dla niego tyle, co złoty medal za zwycięstwo w mistrzostwach świata.

- Powiedział mi, żebym szedł swoją drogą, a przyszłość należy do naszego pokolenia. Te słowa znaczą dla mnie tyle, co złoty medal na mojej szyi - powiedział Yamal, cytowany przez ESPN.

Zobacz też: Lewandowski cieszył się z gola Hiszpanii. Teraz wyjaśnia

"To najlepszy zawodnik w historii"

Nie jest tajemnicą, że Messi jest prawdziwym idolem dla Yamala. Hiszpan udanie kontynuuje dziedzictwo Argentyńczyka w FC Barcelonie.

- To najlepszy zawodnik w historii. Zawsze go podziwiałem. Po meczu okazałem mu szacunek - podkreśla nastolatek.

Przy okazji rywalizacji Hiszpanii z Argentyną przypomniano słynne zdjęcie dla UNICEF i klubowego kalendarza Barcelony. Messi kąpie na nim 5-miesięcznego Yamala. W pięknych słowach o młodym zawodniku wypowiadał się sam Argentyńczyk.

- To znakomity piłkarz, globalna gwiazda. Ma 19 lat i całą karierę przed sobą - mówił przed finałem Messi.

Podczas mundialu zdecydowanie lepiej prezentował się starszy z zawodników. Messi zanotował osiem bramek i cztery asysty, ustępując w klasyfikacji strzelców tylko Kylianowi Mbappe. Yamal zakończył turniej z jednym golem.