Stanisław Czerczesow znany jest w naszym kraju przede wszystkim z niespełna rocznego epizodu na ławce trenerskiej Legii Warszawa w sezonie 2015/16. Rosjanin doprowadził wówczas stołeczny klub do zdobycia mistrzostwa oraz Pucharu Polski. Choć wyniki były to jednak drogi szkoleniowca oraz "Wojskowych" rozeszły się po zakończeniu tej kampanii. Oficjalnym powodem rozstania miała być "odmienna wizja dalszego rozwoju".

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Czerczesow krytykuje ceny na mundialu

Trener w kolejnych latach był selekcjonerem narodowej kadry Rosji, a następnie węgierskiego Ferencvarosu, a także reprezentacji Kazachstanu, zaś od sierpnia 2025 roku zasiada na ławce trenerskiej Achmatu Grozny. Sezon ligowy 2025/26 zakończył na dziewiątym miejscu.

62-latek wypowiedział się w ostatnim czasie na temat otoczki mundialu. Czerczesow cytowany przez "Championat" zachwalał część nowinek turniejowych, ale zwracał także uwagę na wysokie ceny na stadionach.

Mundial dla zwykłych ludzi, nie tylko dla VIP-ów

- Wszystko jest bardzo kolorowe i spektakularne: z flagami, hymnami i najnowszymi materiałami telewizyjnymi. Jedynym minusem są ceny. Wiem, że kufel piwa na stadionie kosztuje 18 dolarów - około 1400 rubli. Jak to możliwe? W końcu piłka nożna jest dla kibiców. Zwykłych kibiców, a nie VIP-ów. Czy mogliby sobie na to pozwolić? - grzmiał trener.

W mniemaniu Czerczesowa piłka nożna powinna być dostępna dla zwykłych kibiców, a nie tylko dla VIP-ów. Jak zauważył, zawyżone ceny biletów ograniczają dostęp przeciętnego kibica do oglądania rywalizacji na żywo z pozycji trybun.

Mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku był pierwszym w historii, w którym brało udział 48 reprezentacji, co przełożyło się na rekordowe 104 rozegrane spotkania. W finałowym starciu Hiszpania po golu Ferrana Torresa w 106. minucie pokonała Argentynę, sięgając tym samym po drugi tytuł mistrzowski w historii. Po raz pierwszy piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego dokonali tego wyczynu w 2010 roku w RPA (1:0 po dogrywce z Holandią - red.).