Ferran Torres pogrążył nadzieje Argentyńczyków w finale mundialu. Choć trudno odnieść inne wrażenie niż to, że "Albicelestes" tak naprawdę pogrążyli się sami. Bo jak inaczej nazwać to, że w regulaminowym czasie gry nie oddali ani jednego strzału, a ponadto kończyli mecz w dziesiątkę po głupim faulu Enzo Fernandeza na Pau Cubarsim?

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Narodowa dyskusja w Argentynie po przemowie Messiego. O tym rozmawiali w szatni

Marzenia o obronie tytułu mistrzów świata zostały zatem rozwiane bezpowrotnie. Łez nie kryły największe gwiazdy reprezentacji Argentyny z Lionelem Messim na czele. A kibice zadawali sobie jedno bardzo ważne pytanie: dlaczego ich ulubieńcy zagrali tak fatalne spotkanie, nawet nie zagrażając bramce Unaia Simona?

Dyskusja rozgorzała jeszcze bardziej, gdy do mediów społecznościowych wyciekło nagranie przemowy Lionela Messiego z przerwy tego spotkania. Gdy piłkarze stali już w tunelu przed wyjściem na drugą część spotkania, kapitan "Albicelestes" wraz z Emiliano Martinezem starali się zmotywować swoich kolegów.

- Dalej, chłopaki. Charakter, chłopaki, charakter. Zawsze go mieliśmy, to teraz mamy go nie mieć? Mamy charakter do gry - mówił Messi. - Z sercem, chłopaki. Idziemy naprzód, a nie cofamy się… Tylko tchórze grają wstecz - dodał Martinez.

Messi zresztą miał wcześniej w szatni wygłosić jeszcze dłuższą i bardziej szczegółową mowę, która nie została upubliczniona. Clarin informował, że 39-latek "chciał, aby drużyna oderwała się od tej atmosfery i skupiła całą swoją uwagę na meczu. Jego prośba o spokój zakończyła się pełną emocji rozmową, która rozpoczęła się w szatni i która, jak się okazało, miała szczególnie silny wpływ na zawodników".

Kibice zinterpretowali to jako znak wewnętrznych konfliktów w zespole "Albicelestes". Wątpliwości miał także ojciec Alexisa Mac Allistera, Carlos. Po konsultacji z synem postanowił opowiedzieć na antenie Radio La Red o tym, co naprawdę miało miejsce w przerwie finałowego starcia z Hiszpanią. Czego zatem dotyczyła tyrada wygłoszona przez Messiego?

- Alexis powiedział mi, że rozmawiali o tym, by wyjść na boisko i bawić się piłką. Grać, podawać, tworzyć akcje po trójkącie, a nie grać górnymi podaniami. Potem pojawiło się wiele wątpliwości, wiele osób do mnie pisało. Ale o tym mówili - powiedział, cytowany przez dziennik Marca.

Carlos Mac Allister przyznał również wprost, że Hiszpania zasłużenie sięgnęła po mistrzostwo świata. A przecież na piłce zna się bardzo dobrze, bo w przeszłości sam był piłkarzem. W barwach Boca Juniors występował u boku słynnego Diego Armando Maradony.

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