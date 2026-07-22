Mistrzostwa świata 2026 już za nami, ale kilka dni po finale trwają jeszcze podsumowania turnieju. Jako że na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych błyszczało wiele gwiazd, to nie wszystkie z nich mogły zostać odpowiednio docenione. Co budzi kolejne emocje.

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FIFA ogłosiła najlepszą drużynę mistrzostw świata 2026. Brak jednego piłkarza rzuca się w oczy

W środę FIFA ogłosiła najlepszą drużynę turnieju. Prezentuje się ona następująco: Vozina (Republika Zielonego Przylądka) - Pedro Porro (Hiszpania), Dayot Upamecano (Francja), Lisandro Martinez (Argentyna), Marc Cucurella (Hiszpania) - Jude Bellingham (Anglia), Rodri (Hiszpania), Michael Olise (Francja) - Lionel Messi (Argentyna), Erling Haaland (Norwegia), Kylian Mbappe (Francja). Mamy zatem sześć nacji, dwóch graczy ma Argentyna, a po trzech Hiszpania i Francja, czyli dwie drużyny z przeciwnych biegunów w najlepszej czwórce - pierwsi zdobyli tytuł, drudzy zostali z niczym.

Każdy z tych zawodników wyróżniał się na mundialu, ale czy każdy z nich na tyle, by znaleźć się w najlepszej jedenastce turnieju? Tutaj warto zwrócić uwagę nawet na to, że sama FIFA przyznała Złotą Rękawicę dla najlepszego bramkarza Unaiowi Simonowi, natomiast za najlepszego młodego piłkarza uznała Pau Cubarsiego. "Bez Cubarsiego? To chyba Łysy z Donaldem wybierali" - napisał Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports. "Łysy z Donaldem" to Gianni Infantino i Donald Trump.

Wśród kibiców też największe oburzenie wywołał właśnie brak 19-letniego stopera. "Powiedzcie mi, dlaczego Cubarsi - który zdobył nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika turnieju dzięki znakomitej grze - nie znalazł się w drużynie turnieju?", "nie ma Cubarsiego, co za żart", "FIFA nie ma wstydu", "Cubarsí zamiast Martineza i będzie idealnie", "ta drużyna turnieju to jakiś żart. Jak to możliwe, że nie ma w niej najlepszego młodego zawodnika? Co FIFA próbuje osiągnąć? Szaleństwo" - czytamy w serwisie X.

"Pau Cubarsi: 19 lat. Wychodził w podstawowym składzie w każdym meczu. Pomógł Hiszpanii zdobyć mistrzostwo świata, stracili tylko jedną bramkę w całym turnieju. Zdobył nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika (jako pierwszy obrońca w historii). A mimo to w drużynie turnieju na środku obrony lądują Upamecano i Martinez? To jakiś skandal. Cubarsí bije ich obu na głowę. Ta drużyna turnieju to żart. FIFA, ogarnijcie się (choć w sumie i tak wiemy, jak jest)" - oburzył się jeden z fanów.

Głosy sprzeciwu po ogłoszeniu przez FIFA najlepszej drużyny mundialu. "Kto wybierał? Donald Trump"

"Ta FIFA znowu daje ciała. Nie ma tu najlepszego bramkarza" - napisał inny internauta, odnosząc się do braku Simona. "Kto wybierał ten skład? Donald Trump?" - nie mógł się nadziwić kibic, zapewne nawiązując do tego, że prezydent jednego ze współgospodarzy turnieju skutecznie wywarł presję w sprawie przywrócenia do gry Folarina Baloguna (w 1/16 finału dostał czerwoną kartkę, która została zawieszona na rok i napastnik zagrał przeciwko Belgii w 1/8 finału, tam USA przegrały 1:4) czy też komentował taktykę reprezentacji Anglii przez pryzmat występu Harry'ego Kane'a.

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Jeśli chodzi o pozostałe nagrody na mistrzostwach świata 2026, to najlepszym piłkarzem wybrano Rodriego (Złota Piłka), a po nim Lionela Messiego (Srebrna Piłka) i Kyliana Mbappe (Brązowa Piłka). Z kolei w klasyfikacji strzelców najlepsi byli: Mbappe (Złoty But, 10 goli), Messi (Srebrny But, 8 goli) i Jude Bellingham (Brązowy But, 7 goli - przy równej liczbie bramek co Erling Haaland wyprzedził go wynikiem 1:0 w asystach). Nagrodę Fair Play otrzymała reprezentacja Holandii.