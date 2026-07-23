Skandaliczne zachowanie legendy po finale MŚ. Mówi, jak było. "To była reakcja"

Finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną zapowiadał się na fantastyczne widowisko. Niestety, otrzymaliśmy jednostronny pojedynek, w którym to "La Furia Roja" przeważała i stwarzała sobie kolejne sytuacje pod bramką bezproduktywnych "Albicelestes". Przez długi czas jednak podopieczni Luisa de la Fuente bili głową w mur, co sprawiło, że do rozstrzygnięcia losów finału potrzebna była dogrywka.

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Na krótko przed nią z boiska wyleciał Enzo Fernandez, który, mając na koncie żółtą kartkę, sfaulował Pau Cubarsiego. Obraz gry - jak można było się spodziewać - nie uległ zmianie. Hiszpanie dalej napierali na bramkę Emiliano Martineza, co przyniosło skutek w 106. minucie gry. Do siatki trafił Ferran Torres, który stał się ostatecznie bohaterem narodowym. Wynik bowiem nie uległ już zmianie, co oznaczało, że Hiszpanie po raz pierwszy od 16 lat sięgnęli po Puchar Świata.

Argentyńczycy wszczęli bójkę. Tak tłumaczy się asystent Scaloniego

Po meczu jednak bardzo nieelegancko zachowali się reprezentanci i sztab szkoleniowy Argentyny. Leandro Paredes nagle zaatakował dwójkę Hiszpanów - Erica Garcię i Gaviego, co relacjonował korespondent Sport.pl, Dawid Szymczak. Dodatkowo Nahuel Molina miał uderzyć pięścią Rodriego, zaś asystent Lionela Scaloniego, Roberto Ayala, popchnąć Daniego Olmo. Całej sprawie już przygląda się FIFA.

Ayala niespodziewanie postanowił przemówić na kilka dni po wydarzeniach z niedzieli 19 lipca. Członek argentyńskiego sztabu szkoleniowego, który jako piłkarz w kadrze narodowej rozegrał 115 meczów, przyznał, że żałuje tego, co zrobił po końcowym gwizdku. Dodatkowo wystosował jasną deklarację w kierunku Olmo.

- Oczywiście, przepraszam. Z powodu stanowiska, którego zajmuję, nie mogę dopuścić do tego, by uczucia lub to, co się dzieje wokół, zmieniło mój nastrój lub działania. Przepraszam. Dla mnie to są rzeczy, które zostają na boisku. Tyle - stwierdził w rozmowie z Valencia Capital Radio, którą cytuje Mundo Deportivo.

- To było bardziej pchnięcie, niż cokolwiek innego. To nie był cios, jak niektórzy mówią. To była reakcja na jego słowa, ale to tyle. Jeśli go zobaczę, oczywiście przeproszę go osobiście - dodał.

- To wstyd i trzeba zaakceptować ten fakt oraz to, co zrobiliśmy na boisku. Kiedy mecz się skończył, zobaczyłem bójkę na środku boiska. Poszliśmy szukać naszych zawodników i tak się to skończyło. Nie jesteśmy tacy - komentował w dalszym ciągu fatalne zachowanie swoje i reszty kadry narodowej.

- Biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Moją intencją było to, by iść tam i ich rozdzielić. Czasami zdarzają się takie rzeczy, tym bardziej przy pulsie równym tysiąc. Ale to nie jest wymówka. Moje zachowanie musi być inne, cokolwiek by się stało. Eric Garcia też tam był i rozdzielał chłopaków. Po prostu mu pogratulowałem, nic więcej - dodał.

Ayala postanowił również odnieść się do innego z zachowań Argentyńczyków. Gdy Hiszpanie podnosili puchar, "Albicelestes" postanowili odwrócić się do nich plecami. Były piłkarz Valencii jednak podkreślił, że nie była to żadna złośliwość.

- Byliśmy tuż obok, bardzo blisko hiszpańskich zawodników, kiedy świętowali, czekając, aż ustawią scenę, żeby móc odebrać puchar. Niektórzy krewni mieli problemy na trybunach, więc żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku, zostaliśmy po tamtej stronie z naszymi ludźmi. To był sposób, żeby podziękować tym, którzy poświęcili się, będąc daleko od domu. Staliśmy odwróceni, ale przed nami był ekran i kilku z nas odwróciło się, żeby zobaczyć ten moment. Widzieliśmy to, byliśmy tam i na tym koniec. To nie jest złośliwość - stwierdził.

Na koniec rozmowy Ayala pogratulował Hiszpanom zdobycia mistrzostwa świata i podkreślił, że to, co wydarzyło się w New Jersey, powinno tam pozostać. Cóż, szkoda że finał nie odbywał się w Las Vegas, bo przecież "to, co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas". A fakty są takie, że o zachowaniu Argentyńczyków trudno będzie światu zapomnieć.

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