Prezes federacji uczestnika mundialu rezygnuje ze stanowiska. Dramatyczny powód

Curacao zakończyło swój historyczny mundial z zaledwie jednym punktem zdobytym w meczu z Ekwadorem (0:0). Mimo to zespół prowadzony przez Dicka Advocaata zachwycił wielu kibiców swoją walecznością i wyjątkową historią pisaną podczas turnieju. Po zakończeniu imprezy krajową federację czekają poważne zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo

Martina rezygnuje ze stanowiska. Walczy z poważną chorobą

Federacja Curacao ogłosiła, że ze skutkiem natychmiastowym z funkcji jej prezesa zrezygnował Gilbert Martina. Przyczyną są poważne problemy zdrowotne, u działacza zdiagnozowano wczesne stadium raka prostaty.

"Podczas niedawnego rutynowego badania lekarskiego stwierdzono, że pan Martina ma raka prostaty. Jest on we wczesnym stadium. Za radą zespołu medycznego podda się operacji. Z tego powodu zdecydował się ustąpić ze stanowiska, aby móc w pełni skupić się na swoim zdrowiu i procesie rekonwalescencji" - informuje związek piłkarski Curacao.

Zobacz też: Nie do wiary. FIFA pominęła mistrza świata

"To był dla mnie wielki zaszczyt"

Martina wcześniej nie ujawniał diagnozy ze względu na pracę z kadrą podczas mistrzostw świata. Działacz w pięknych słowach skomentował historyczną drogę, którą przeszedł z Curacao.

"To był dla mnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w podróży, która ostatecznie doprowadziła nasz kraj do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy: Mistrzostw Świata FIFA. To historyczne osiągnięcie jest wynikiem długoterminowej wizji i wspólnych wysiłków wielu oddanych ludzi, którzy pracowali nad tym celem od 2002 roku" - podkreśla Martina, cytowany przez portal espn.nl.

"W imieniu całej rodziny piłkarskiej Curacao dziękujemy Gilbertowi za wszystkie jego wysiłki i życzymy mu szybkiego, pełnego i pomyślnego powrotu do zdrowia" - powiedział w komunikacie prasowym wiceprezes związku Fabi Constansia.

Martina pełnił funkcję prezesa federacji od kwietnia 2025 roku.