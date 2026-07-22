Powrót na stronę główną

Prezes federacji uczestnika mundialu rezygnuje ze stanowiska. Dramatyczny powód

Związek piłkarski Curacao poinformował o rezygnacji z funkcji prezesa federacji Gilberta Martiny. Działacz opuścił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym, ze względu na poważne problemy zdrowotne. Podczas niedawnego badania lekarskiego zdiagnozowano u Martiny wczesne stadium raka prostaty.
Fot. Brian Snyder / REUTERS

Curacao zakończyło swój historyczny mundial z zaledwie jednym punktem zdobytym w meczu z Ekwadorem (0:0). Mimo to zespół prowadzony przez Dicka Advocaata zachwycił wielu kibiców swoją walecznością i wyjątkową historią pisaną podczas turnieju. Po zakończeniu imprezy krajową federację czekają poważne zmiany. 

Zobacz wideo

Martina rezygnuje ze stanowiska. Walczy z poważną chorobą 

Federacja Curacao ogłosiła, że ze skutkiem natychmiastowym z funkcji jej prezesa zrezygnował Gilbert Martina. Przyczyną są poważne problemy zdrowotne, u działacza zdiagnozowano wczesne stadium raka prostaty. 

"Podczas niedawnego rutynowego badania lekarskiego stwierdzono, że pan Martina ma raka prostaty. Jest on we wczesnym stadium. Za radą zespołu medycznego podda się operacji. Z tego powodu zdecydował się ustąpić ze stanowiska, aby móc w pełni skupić się na swoim zdrowiu i procesie rekonwalescencji" - informuje związek piłkarski Curacao. 

Zobacz też: Nie do wiary. FIFA pominęła mistrza świata

"To był dla mnie wielki zaszczyt" 

Martina wcześniej nie ujawniał diagnozy ze względu na pracę z kadrą podczas mistrzostw świata. Działacz w pięknych słowach skomentował historyczną drogę, którą przeszedł z Curacao. 

"To był dla mnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w podróży, która ostatecznie doprowadziła nasz kraj do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy: Mistrzostw Świata FIFA. To historyczne osiągnięcie jest wynikiem długoterminowej wizji i wspólnych wysiłków wielu oddanych ludzi, którzy pracowali nad tym celem od 2002 roku" - podkreśla Martina, cytowany przez portal espn.nl. 

"W imieniu całej rodziny piłkarskiej Curacao dziękujemy Gilbertowi za wszystkie jego wysiłki i życzymy mu szybkiego, pełnego i pomyślnego powrotu do zdrowia" - powiedział w komunikacie prasowym wiceprezes związku Fabi Constansia. 

Martina pełnił funkcję prezesa federacji od kwietnia 2025 roku. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/17 Na początek coś naprawdę łatwego. Na zdjęciu jest:

Quiz wiedzy. Rozpoznasz rośliny doniczkowe na zdjęciach? Na pewno masz je w domu! Średnia 13/17
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji