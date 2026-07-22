Infantino szefem ONZ? Media: Szokujący pomysł Trumpa

Mistrzostwa świata 2026 dobiegły końca, ale nie o wynikach sportowych i sukcesach poszczególnych reprezentacji mówi się najwięcej. Zadbał o to Gianni Infantino, bo to on przez cały turniej był w centrum uwagi. Wszystko przez kontrowersje, które wywoływał, poczynając od przerwy na nawodnienie, na wydłużeniu przerwy w finale kończąc. Najgłośniejsza była jednak sprawa Folarina Baloguna, któremu Szwajcar anulował czerwoną kartkę po interwencji Donalda Trumpa. To właśnie pod wpływem prezydenta USA prezydent FIFA wywołał tak wiele skandali. Teraz może jednak zostać za nie... "wynagrodzony".

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Donald Trump chce z Infantino zrobić... czołową postać ONZ! "Genialny pomysł"

Szokujące informacje przekazał "New York Post". Okazuje się, że przyjaźń między Infantino a Trumpem jest tak silna, że głowa Stanów Zjednoczonych chce, by Szwajcar został... sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych! Miałby zastąpić na stanowisku Portugalczyka Antonio Guterresa. Wybory odbędą się jeszcze w 2026 roku.

To dość szokujące informacje. Zareagował na nie m.in. Paolo Zampolli, współpracownik Trumpa. - Tylko nasz prezydent mógł wpaść na tak genialny pomysł - wypalił amerykańsko-włoski biznesmen i nie było w tych słowach nawet nuty ironii. Mówił całkiem poważnie. - W ONZ sekretarz musi współpracować ze 193 państwami członkowskimi. FIFA takich państw zrzesza ponad 200, a świetne osiągnięcia Gianniego pokazują, że wie, jak sobie z tym radzić - stwierdził, dodając, że Szwajcar jest również lubiany, co może pomóc jego ewentualnej kandydaturze.

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Oto, co Trump myśli o prezydencie FIFA

Dokładnie, ewentualnej kandydaturze, bo nie wiadomo, czy Infantino w ogóle zamierza startować. - Szwajcar cieszy się szacunkiem na całym świecie i zdaje sobie sprawę z tego, że ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi - takie zdanie o Infantino ma Trump, o czym poinformowała jedna z osób z otoczenia prezydenta USA. I zdaniem źródeł, prezydent FIFA miałby naprawdę duże szanse, by zostać sekretarzem generalnym ONZ. Pytanie, czy będzie chciał. Jak zauważa "New York Post", objęcie tego stanowiska wiązałoby się ze zdecydowaną obniżką pensji Szwajcara.

Infantino na ten moment pozostaje prezydentem FIFA i już zapowiedział, że chce wystartować w kolejnych wyborach. Co więcej, ma całkiem spore szanse na sukces. Rozzłościł jednak wiele narodów decyzjami w trakcie MŚ 2026 i rzekomo chcą one wystawić kontrkandydata, by ukrócić rządy Szwajcara w FIFA. Czy im się to uda? W gronie kandydatów wymieniano nawet Polaka - Dariusza Mioduskiego, właściciela Legii Warszawa.