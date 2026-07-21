Szymon Marciniak poprowadził mecze: Argentyny z Algierią (3:0), oraz Iranu przeciwko Egiptowi (1:1). I to wszystko. Cztery lata temu Płocczanin był z kolei najważniejszym arbitrem mistrzostw świata w Katarze, prowadząc wyjątkowo intensywny finał Argentyna - Francja (3:3, k. 4:2).

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Listkiewicz ujawnia powody decyzji FIFA ws. Marciniaka

- FIFA zatrzymała go do końca, ale nie dała mu meczu. To dla mnie zagadka. Oczywiście teraz jestem od tego daleko, ale z doświadczenia wiem, że nie zatrzymuje się sędziego, by potem nie dać mu żadnego meczu - powiedział w niedawnym wywiadzie Michel Vautrot, sugerując, że sprawa Szymona Marciniaka miała wymiar politycznych rozgrywek.

W trakcie minionych mistrzostw świata sędziowanie było często poddawane ostrej krytyce. Najczęściej kwestionowano decyzje arbitrów, którzy mieli sprzyjać Argentynie. Wystarczy jednak przypomnieć sobie m.in. skąd wziął się gol dla Niemiec w spotkaniu z Ekwadorem w fazie grupowej, jak wyglądał mecz Francji z Paragwajem w ramach 1/8 finału, czy wreszcie jak nie radził sobie arbiter podczas finału Argentyna - Hiszpania, a wyłoni się całościowy obraz sędziowania.

Także i na Szymona Marciniaka posypały się gromy za brak czerwonej kartki dla Leo Messiego w pierwszym mundialowym meczu "Albicelestes" z Algierią. Czy to mogło zaważyć na nieobsadzaniu Polaka w kolejnych meczach?

- Narracja medialna w sprawie braku kartki dla Lionela Messiego nie była przyczyną, ponieważ to nie był faul na czerwoną kartkę, być może na żółtą. Kilka razy sędziowaliśmy w naszym składzie spotkania Argentyny - to po pierwsze. Po drugie: kontrowersje związane z tą reprezentacją spowodowały, że władze mogły nie chcieć dolewać oliwy do ognia - powiedział w Radiu Wnet asystent Marciniaka, Tomasz Listkiewicz.

Co zatem zadecydowało o wyznaczeniu Polaków tylko do dwóch, w sumie mało jednak istotnych meczów na mistrzostwach świata 2026? 47-latek nie ma wątpliwości.

- Nasze nazwiska były przewidziane na mocny ćwierćfinał lub półfinał. Ale też czasem tak jest, że jak się trzyma dobrego sędziego podczas fazy pucharowej, to potem się okazuje, że drabinka się źle ułoży - zaznaczył Tomasz Listkiewicz.

- Wiedzieliśmy już wcześniej, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to finału nie dostaniemy, a mecz o trzecie miejsce to spotkanie bardziej dla młodszego sędziego, na zachętę, lub dla weterana, który kończy karierę. Idąc do tej sali, byliśmy smutni i wiedzieliśmy, że obsada nas nie dotyczy - dodał.