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Selekcjoner Argentyny zabrał głos po przegranym finale. Niepewny

Nie milkną echa porażki reprezentacji Argentyny w finale mistrzostw świata 2026. Trwają choćby dyskusje nt. przyszłości selekcjonera Lionela Scaloniego, którego kontrakt wygasa niedługo. On sam zachowuje na razie w tej sprawie zimną krew i tajemniczość. W takim tonie bowiem wypowiedział się w rozmowie z dziennikiem "La Nacion" po powrocie z turnieju.
Lionel Scaloni
Fot. REUTERS/Amanda Perobelli

Postawa reprezentacji Argentyny w finale mundialu była jednym z największych rozczarowań całego turnieju. Zero strzałów, nawet niecelnych, przez cały regulaminowy czas gry i żadnego celnego w dogrywce, do której dotrwali tylko rażącą nieskutecznością Hiszpanów. Gol Ferrana Torresa w 106. minucie był sprawiedliwy i dał zespołowi z Europy złoto, a Argentyńczycy nie zostali pierwszą kadrą od 1962 roku, która obroniła tytuł mistrzowski.

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Argentyna zawiodła w najważniejszym momencie

Wiele krytyki spadło na selekcjonera Lionela Scaloniego za tak defensywne nastawienie zespołu. Nie było widać charakteru, który pozwolił "Albicelestes" odrobić straty z Egiptem w 1/8 finału (z 0:2 na 3:2) i Anglią w półfinale (z 0:1 na 2:1). Kontrakt Scaloniego wygasa wraz z końcem 2026 roku, przez co wiele się teraz dyskutuje nt. jego przyszłości. Sam trener na konferencji prasowej po finale twierdził, że umowę wypełni, ale nie dał deklaracji ws. tego, co będzie później. W rozmowie z dziennikiem "La Nacion" też nie odsłonił kart.

Scaloni niepewny przyszłości

- To normalne, że te kwestie pojawiają się po takim turnieju. Do końca grudnia na pewno tu jesteśmy. Najważniejszą rzeczą i tak jest selekcja, a nie ten, kto dowodzi. Czy to jestem ja, czy ktoś inny. Kluczowa jest jedność, ta więź w zespole, której nigdy nie straciliśmy. Dla mnie to jest miejsce z marzeń. Nigdy nie sądziłem, że dotrę do tego miejsca. Wcześniej nie trenowałem żadnej drużyny - dość wymijająco odpowiedział Scaloni, wychodząc z siedziby argentyńskiej federacji.

- Nie wiem, czy kiedykolwiek było poczucie, że coś pękło w tej reprezentacji. Ten zespół pozostawił w ludziach niemalże same miłe rzeczy. Widzieliśmy uśmiechnięte dzieci, mimo że przegraliśmy - podsumował Lionel Scaloni. 

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