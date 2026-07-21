W Portugalii biją na alarm ws. Ronaldo. "Jego odejście będzie dramatem"

Cristiano Ronaldo zdobył trzy bramki na mistrzostwach świata 2026, lecz ani on, ani jego koledzy z reprezentacji Portugalii nie mogą być zadowoleni z tego, jak potoczył się dla nich turniej - odpadli już w 1/8 finału z reprezentacją Hiszpanii (0:1), której jednak uniknęliby w przypadku wygrania grupy K (skończyli za Kolumbią). 41-latek ogłosił już pożegnanie z mundialami, ale pozostaje w drużynie narodowej.

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Cristiano Ronaldo coraz bliżej odejścia z reprezentacji Portugalii. "

Mimo że napastnik nie wnosi już aż takiej wartości sportowej (na mundialu obie bramki z gry zdobył z Uzbekistanem i jedną dołożył z karnego z Chorwacją, z kolei Euro 2024 zakończył bez gola), to nadal jest nieoceniony choćby w kwestiach marketingowych, generując gigantyczne zainteresowanie oraz przychody

- Może zabrzmi to dość ostro, ale z punktu widzenia marki Ronaldo jest nieporównywalnie większy niż cała reprezentacja Portugalii i niezliczone inne drużyny razem wzięte - powiedział Daniel Sa, dyrektor wykonawczy Portugalskiego Instytutu Administracji Marketingowej (IPAM), w rozmowie z portugalską agencją informacyjną Lusa (cytat za "A Bolą").

Sa przyznał, że nie skupia się na aspektach sportowych, tylko marketingowych. Po tym względem przyszłość kadry bez Ronaldo rysuje się w ciemnych barwach. - Jego odejście będzie dramatem, bo ludzie wciąż nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielkie zainteresowanie mediów zostanie utracone. Czeka nas gwałtowny zjazd w dół, niczym na szybkich schodach ruchowych - podkreślił.

Ronaldo i koniec? Portugalia musi wykreować nowe gwiazdy

Ekspert zasugerował, że portugalska federacja (FPF) powinna już teraz przygotować się na odejście wielkiej gwiazdy i promować kolejne, gdyż "kreowanie idoli to potężne narzędzie przyciągania uwagi mediów". Potrzebna jest też "inna narracja" dotycząca zespołu i piłkarzy poza Ronaldo.

- To on sprawia, że podpisują różne kontrakty i zarabiają ogromne pieniądze - i tak jest już od ponad 20. Uważam, że FPF powinien przygotować inną narrację, ponieważ nie może być uzależniony od jednej tylko osoby i musi przedstawić inne argumenty. Oczywiście portugalski futbol to coś więcej niż sam Ronaldo, ale związek powinien dobrze opracować tę nową strategię - podkreślił Sa, który zwraca też uwagę na pozycję zawodnika Al-Nassr poza boiskiem, konkretnie w mediach społecznościowych.

- Obok piłkarzy mamy Ronaldo-influencera - największego na świecie i osobę z największą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych - Ronaldo sponsorowanego przez rozmaite marki krajowe i międzynarodowe oraz Ronaldo-inwestora działającego w wielu branżach. Nawet gdy zakończy karierę, ta marka będzie się nadal rozwijać - podsumował portugalski ekspert z branży marketingu.

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Do tej pory Cristiano Ronaldo rozegrał 233 mecze dla reprezentacji Portugalii. Zdobył dla niej 146 bramek i zaliczył 45 asyst. Wygrał z nią Euro 2016 oraz dwukrotnie Ligę Narodów (2019, 2025).