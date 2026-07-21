Posypią się kary. FIFA wszczyna dochodzenie ws. bójki w finale mundialu

Mundialowe emocje dobiegły końca. Z pewnością fani piłki nożnej spodziewali się większych emocji, lecz na jedyne trafienie musieli poczekać aż do drugiej części dogrywki. W niej znakomitym strzałem popisał się Ferran Torres, zapewniając drugi w historii tytuł mistrzów świata.

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Zamieszki po meczu Hiszpania - Argentyna

Tuż po ostatnim gwizdku byliśmy świadkami zamieszek na murawie między zawodnikami obydwu zespołów. Obrońca reprezentacji Argentyny Nahuel Molina uderzył kapitana Hiszpanii Rodriego w brzuch, gdy ten wybiegł na boisko, aby świętować triumf swojej drużyny. Ponadto w środkowej części murawy Leandro Paredes złapał Erica Garcię za gardło oraz powalił na ziemię Gaviego.

Dzień po tych wydarzeniach FIFA opublikowała specjalne oświadczenie, w którym czytamy, iż wydarzenia pomeczowe zostaną zbadane przez specjalny organ. "Po dokonaniu oceny stosownych raportów z meczów finałowych Mistrzostw Świata FIFA pomiędzy Hiszpanią a Argentyną oraz zgodnie z artykułem 36 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA (FDC), Komisja Dyscyplinarna FIFA powołała Prokuratora ds. Dyscypliny i Etyki w celu zbadania potencjalnych naruszeń FDC w odniesieniu do incydentów pomeczowych" - czytamy.

Przez całe spotkanie stroną dominującą byli Hiszpanie. Po tym, jak w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez został ukarany czerwoną kartką za atak na Pau Cubarsim mistrzowie Europy zdołali zdobyć jedyną bramkę w tym spotkaniu.

Zamieszki po meczu przeniosły się także na ulice Argentyny. W wyniku starć z policją zatrzymano 15 osób.