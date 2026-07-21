Argentyna podzielona ws. Messiego. Tak piszą o przyszłości w reprezentacji

"Ból jest ogromny i minie sporo czasu, zanim ta rana się zagoi. Jednocześnie pozostaję z tym wszystkim, co było dobre. Z meczami, które potrafiliśmy odwrócić dzięki walce do samego końca i które na zawsze pozostaną w pamięci. Ze wsparciem całego kraju, które w połączeniu z ciężką pracą i wysiłkiem tej drużyny sprawiło, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych reprezentacji świata" - przekazał Lionel Messi po finale mundialu 2026. Argentyńczyk brylował (osiem goli, cztery asysty) podczas turnieju, który mógł być jego ostatnim na poziomie międzynarodowym.

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Lionel Messi zrezygnuje z gry w reprezentacji Argentyny? Jest dwugłos

Argentyński dziennikarz Hernan Castillo zareagował w serwisie X na film z przemową Messiego sprzed finału Copa America 2021. "Ta motywująca przemowa odbywa się w szatni. (Niedzielna - red.) była jeszcze bardziej emocjonalna, bo wspomniał, że to również jego ostatni mecz" - czytamy.

Jednakże doniesienia w sprawie reprezentacyjnej przyszłości Messiego są niejednoznaczne. "Messi nie rozegrał jeszcze swojego ostatniego meczu w reprezentacji Argentyny. [...] Choć kapitan Albicelestes - mający obecnie 39 lat - być może pożegnał się już z mistrzostwami świata, obraz jego cierpienia w meczu przeciwko Hiszpanii z pewnością nie jest ostatnim, jaki zapamiętamy z jego występów w błękitno-białych barwach" - przekazał inny znany argentyński dziennikarz Gaston Edul na portalu stacji TyC Sports.

Messi zostanie w reprezentacji Argentyny? "Nikomu z bliskich nie powiedział, że..."

Ewentualnych wieści o rezygnacji można było spodziewać się w pomundialowym wpisie, lecz nic takiego nie miało miejsca. Według TyC Sports zawodnik pojechał na mundial bez decyzji w tej kwestii. "Nikomu z bliskich nie powiedział, że bierze udział w tym turnieju, by następnie zakończyć karierę. Dlatego mało prawdopodobne, by był to jego ostatni występ" - zaznaczono.

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Najbardziej "logicznym" wyjściem dla 39-latka w przypadku rezygnacji z kadry byłoby "rozegranie pożegnalnego meczu przed argentyńskimi kibicami". Na razie decyzje nie zapadły, ale coś w tej kwestii może zmienić się przed wrześniowymi meczami towarzyskimi - aktualnie nie wiadomo jednak, z kim i gdzie zagrają wicemistrzowie świata.

Finał mundialu 2026 dla Lionela Messiego był 207. występem w reprezentacji Argentyny. Do tego zdobył 125 bramek i zanotował 68 asyst. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo świata (2022), dwukrotnie Copa America (2021, 2024) oraz wygrał Finalissimę (2022, 3:0 z Włochami).