Kosecki wprost o tym, co zrobiła FIFA na MŚ. "Bezsensowne popierdółki"

Mundialowe szaleństwo dobiegło końca. Po 39 dniach piłkarskich emocji poznaliśmy nowych mistrzów świata - reprezentację Hiszpanii. "La Furia Roja" w wielkim finale pokonała po dogrywce Argentynę 1:0. Strzelcem jedynej bramki był Ferran Torres.

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Zobacz wideo Kosecki ostro o rewolucjach FIFA: To jest z d**y i niepotrzebne!

Kosecki grzmi ws. nowinek FIFA

Turniej czterolecia za Oceanem upłynął pod znakiem futbolowej rywalizacji, która w pewnych momentach ustępowała niezrozumiałym rewelacjom, zaproponowanym przez FIFA. Na pierwszy front tych zmian wysuwają się oczywiście tzw. przerwy na nawadnianie, tzw. hydration breaks, które miały miejsce w każdym ze 104. spotkań MŚ.

Na temat licznych zmian, z którymi mieliśmy do czynienia podczas tej imprezy, wypowiedział się w "Studiu Mundialowym" Jakub Kosecki. Były reprezentant Polski był wraz z Piotrem Żelaznym gościem Dominika Wardzichowskiego i Dawida Szymczaka w ostatnim odcinku programu Sport.pl. Był piłkarz porównał to do czasów, gdy sam był aktywnym zawodnikiem.

- Im więcej takich bezsensownych, niepotrzebnych za przeproszeniem "popierdółek" (zmian), podczas których ludzie niezwiązani z naszą drużyną przychodzili na nasze treningi i do naszej szatni, a ty nie chcesz ich tam widzieć, bo jesteś totalnie skupiony na najbliższym meczu mogą doprowadzić do jakiejś kontuzji. To jest z d**y i niepotrzebne - przyznał 35-latek.

- To wszystko powoduje, że przestajesz się skupiać na tym, co jest najważniejsze, żeby dbać o własne ciało i dobrze wypaść na treningu czy też na meczu - dodał pięciokrotny reprezentant naszego kraju.

Drugi z naszych gości odniósł się także do kwestii uległości Gianniego Infantino względem Donalda Trumpa. - Sposób uległości Infantino wobec Trumpa jest smutny i zawstydzający - przyznał Żelazny, o czym pisał Dominik Stachowiak na łamach Sport.pl: "Kompleks niższości". Brutalna opinia o relacji Infantino z Trumpem.