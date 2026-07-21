"Kompleks niższości". Brutalna opinia o relacji Infantino z Trumpem

Za nami 104 mecze piłkarskich mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Turniej trwał od 11 czerwca do 19 lipca, a mundial ostatecznie padł łupem Hiszpanii. "La Furia Roja" w trakcie całych rozgrywek straciła tylko jednego gola, a w finale pokonała Argentynę 1:0 dzięki bramce Ferrana Torresa zdobytej w dogrywce. Tym samym, podobnie jak w 2010 roku, Hiszpanie po zdobyciu mistrzostwa Europy sięgnęli także po mistrzostwo świata.

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Infantino znów uległ Trumpowi. "Ten chłop się kompromituje"

I pewnie w tym temacie można by się rozpisywać: przypominać historie związane z mundialem w RPA czy szukać analogii w kadrze Luida de la Fuente do kadry Vicente del Bosque. Niestety jednak na zakończonych już mistrzostwach świata piłka nożna czasem schodziła na drugi plan. Wszystko ze względu na duet Gianni Infatino - Donald Trump.

Obaj panowie zrobili naprawdę wiele, by wizerunkowo obrzydzić piłkarskie święto, jakim niewątpliwie powinien być mundial. I w dużej mierze im się to udało, chociażby za sprawą wysokich cen biletów, fatalnego traktowania reprezentacji Iranu, przerw reklamowych w trakcie przerwy na nawodnienie czy też interwencji Trumpa w kwestii czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Po finałowym meczu znów było głośno o obu panach.

Wszystko ze względu na to, że prezydent USA wręczał Hiszpanom trofeum za zdobycie mistrzostwa świata. I pewnie nic by się nie stało, gdyby nie ego Trumpa, które nie pozwoliło mu odejść i dać piłkarzom cieszyć się największym sukcesem w ich życiu. 80-latek po prostu stanął obok, choć widać było, jak Rodri sugeruje, żeby wyszedł z kadru. To samo sugerował biegnący w jego kierunku Infantino. Ale nic z tego - Trump po prostu musiał zostać w centrum uwagi.

- Sposób uległości Gianniego Infantino wobec Trumpa jest tak smutny, jest tak zawstydzający... Ten chłop się tak kompromituje... Te zdjęcia, gdy zawodnicy podnosili puchar, to on [Infantino- red.] uparcie w to gra i pokazuje na Trumpa, zadowolona japa mu się śmieje. To jest taki kompleks niższości... Niebywałe, niebywałe... - nie gryzł się w język w programie "Studio Mundialowe" na kanale Sport.pl Piotr Żelazny.

- To po prostu było mega niezręczne, jak patrzyłeś na Trumpa, na tego walczącego Infantino, na Hiszpanów, którzy już chcą podnieść puchar, ale czekają, aż on [Trump - red.] się przesunie. Infantino biegnie, żeby go zabrać stamtąd. Dziwne to było, ale zero zaskoczenia - dodał nasz dziennikarz, Dawid Szymczak.

Dopiero, gdy puchar poszedł w górę, a zza ich pleców wystrzeliło konfetti, prezydent USA postanowił zejść z podium. Tym samym osiągnął swój cel po raz kolejny, co nie spodobało się wielu kibicom i zapewne samym piłkarzom. Przy okazji wręczania medali został zresztą ostro potraktowany przez reprezentanta Argentyny, Cristiana Romero, który postanowił nie podawać mu ręki. Wzrok od Trumpa odwrócił także Hiszpan, Borja Iglesias.

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