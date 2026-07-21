Boniek podsumował zamieszanie z Marciniakiem na MŚ. "My oszaleliśmy"

- Było logiczne, że nie da się co 4 lata sędziować finału mistrzostw świata. Jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem. Tak się ułożyły te półfinały. Były zespoły, z którymi nie moglibyśmy być połączeni z racji tego, że pamiętamy, kto grał w finale cztery lata temu. Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową - mówił Szymon Marciniak po ogłoszeniu obsady sędziowskiej na dwa ostatnie mecze mundialu. Polak mógł być mocno rozczarowany, że nie dostał żadnego spotkania w fazie pucharowej. Ale czy powinny to być akurat najważniejsze spotkania?

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Szymon Marciniak nie posędziował kluczowych meczów na mistrzostwach świata 2026. Zbigniew Boniek komentuje. "Nie mógł"

W rozmowie z Romanem Kołtoniem na youtube'owym kanale Prawda Futbolu w tej kwestii wypowiedział się Zbigniew Boniek. Najpierw dziennikarz ocenił, że Marciniak był " trochę takim dżokerem w talii Pierluigiego Colliny", szefa sędziów FIFA. - My sobie sami to wymyślamy - natychmiast odparł Boniek.

- Nie mamy żadnych informacji, żadnych przecieków z obozu sędziów, w ogóle nic nie wiemy. Arbitrzy byli wyznaczani, a my do tego tworzyliśmy historie - dodał. Po czym padły ważne słowa z jego strony. - Umówmy się, Marciniak nie mógł prowadzić finału. Mógł prowadzić trzeci mecz pucharowy, tylko tych trójek czy szóstek sędziowskich (wliczając technicznego i dwóch na VAR-ze - red.) tam było wiele i wielu pojechało do domu - stwierdził.

Boniek stanowczo ws. Slavko Vincicia. "Myśmy go ukrzyżowali"

Mecz o złoto poprowadził Slavko Vincić, który w ostatnich miesiącach nie popisał się w finale baraży o mundial między Szwecją i Polską (3:2), a potem wzbudził kontrowersje w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Realem Madryt (4:3). Ta nominacja mogła spotkać się z mieszanymi odczuciami, ale w Polsce, czy to ze względu na baraż, a może jeszcze bardziej z powodu pominięcia Marciniaka, na 46-latka mało kto patrzył przychylnym okiem.

Boniek dobitnie ujął sprawę. - Myśmy ukrzyżowali tego Słoweńca, co finał (prowadził - red.) - ocenił. Następnie dyskusja zeszła na reakcje wokół nominacji sędziowskiej oraz to, że nie skomentował tego prezes PZPN Cezary Kulesza. Jeśli o to chodzi, 80-krotny reprezentant Polski zachowywał dystans.

- Nas nie było na mistrzostwach, ale nawet jak nas nie ma, to jesteśmy polemiczni. Zamiast spokojnie oglądać mundial, cieszyć się, patrzeć na mecze, myśleć, żebyśmy to my pojechali, to wszystkich oceniamy od A do Z, generalnie wszystkich oceniamy krytycznie - podkreślił.

Następnie przedstawił alternatywną wersję zdarzeń, w której Słoweniec podejmuje taką decyzję jak Marciniak na starcie turnieju, a poszkodowanym jest polski zawodnik. - Co by było, jakby Vinicić w pierwszym meczu Argentyna - Polska i Lionel Messi by zrobił taką "skrobankę", taki faul, jaki zrobił (na Aissie Mandim w meczu z Algierią - red.) na naszym zawodniku, przykładowo Zielińskim. Byśmy wszyscy ukrzyżowali sędziego - stwierdził.

Marciniak mógł poprowadzić finał mundialu? Boniek nie ma złudzeń

Boniek uważa, że rodzimy arbiter może w kraju liczyć na znacznie lepsze traktowanie niż pozostali (przynajmniej jeśli chodzi o wielkie turnieje). - Jak jest Polak, to inaczej podchodzimy. Nie rozumiem tego. Jakby Marciniak sędziował trzeci mecz, to Polska by bardziej zyskała na mundialu. Szymon był, Szymon jest dobrym arbitrem, może się jeszcze bardzo dobrze ustawić w tym sędziowskim światku, chociaż można powiedzieć, że wiek zaczyna być taki, iż to może być jego ostatni rok w Lidze Mistrzów czy coś takiego. [...] Szymon ma dużo dróg i jakąś sobie wybierze - mówił.

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Były prezes PZPN zauważył, że rywalizacja o finał była zacięta, natomiast Polak nie miał większych szans. - Jest histeria, czy Marciniak mógł dostać trzeci mecz, czy mógł dostać półfinał. Holender pewnie marzył o finale, Niemiec marzył o finale, może Portugalczyk, Brazylijczyk, może sędzia z Australii, o którym się dobrze mówi, który ma korzenie irańskie. Były tysiące możliwości, a my idziemy najprostszą drogą, że to skandal i kompromitacja UEFA. Żaden sędzia w historii piłki nie prowadził dwukrotnie finału - zaznaczył.

Następnie 70-latek odniósł polską sytuację do tego, co działo się w innym bliskim mu kraju. - W ogóle nie słyszałem, aby ktokolwiek we Włoszech mówił, że czemu Collina nie dał Maurizio Marianiego na finał? Dlaczego nie prowadzi go tak, żeby był ten włoski akcent, że włoscy sędziowie mają taką pozycję międzynarodową i tak dalej... A my oszaleliśmy. Mundial się sprowadzał do tego, że codziennie rano się budziliśmy i patrzyliśmy, czy Szymon dostanie jakąś obsadę, czy nie - mówił.

Boniek apeluje o zdrowy rozsądek. - Sądzę, że Szymon sam myślał, że jakiś mecz posędziuje i pewnie w jakieś układance był szykowany na jakieś mecze. [...] Natomiast ja bym absolutnie nie strzelał. Dam prosty przykład. Wyobrażasz sobie, jakby Michał Listkiewicz był głównym zarządzającym i Marciniaka na finał nie wrzucił? Co by się w Polsce działo? Programy by się zaczynały od tego - podsumował.

Szymon Marciniak na mistrzostwach świata 2026 poprowadził dwa spotkania fazy grupowej - w pierwszej kolejce Argentyny z Algierią (3:0), a w trzeciej serii gier Egiptu z Iranem (1:1). Był to jego trzeci mundial, w 2018 r. sędziował dwa mecze grupowe, a w 2022 r. jedno spotkanie grupowe, jedno w 1/8 finału oraz finał.