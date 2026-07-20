Zobaczyli, co polubił Ronaldo. Chodzi o Messiego i Argentynę

Argentyńczycy, zdaniem wielu komentujących, byli "ciągnięci za uszy" m.in. przez sędziów ich mundialowych spotkań w taki sposób, by Leo Messi i spółka mogli zdobyć drugie mistrzostwo świata z rzędu. Ostatecznie "Albicelestes" wylecieli ze Stanów Zjednoczonych ze srebrnymi medalami po porażce w finale 0:1 z reprezentacją Hiszpanii.

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Mocne słowa pod kątem Argentyny. Ronaldo się zgadza

Już pierwsze spotkanie mistrzostw w wykonaniu Argentyńczyków wśród wielu kibiców i ekspertów wzbudziło niesmak. Mistrzowie świata z Kataru wygrali z Algierią 3:0, a wszystkie gole zdobył Lionel Messi. Tylko że 39-latek mógł wcześniej wylecieć z boiska za ostry faul. Arbiter Szymon Marciniak nie zdecydował się jednak na wyciągnięcie czerwonej kartki.

Z każdym kolejnym meczem napięcie i gęsta atmosfera wokół kadry "Albicelestes" narastało. Punktem kulminacyjnym był pojedynek z Egiptem w ramach 1/8 finału. Drużyna z Afryki przegrała 2:3, a po spotkaniu jej przedstawiciele nie kryli ogromnych emocji.

- To było niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Sędzia [Francois Letexier - przyp. red.] jest przyczyną naszej porażki. Decyzje sędziowskie były przeciwko nam - stwierdził reprezentant Egiptu Mostafa Ziko. - Te mistrzostwa są ustawione. Bez względu na to, co się wydarzy, wygra Argentyna - dodał.

Wtórował mu trener Egipcjan, Hossam Hassan. - Powiem, co myślę, niezależnie od konsekwencji. To był ewidentnie ustawiony mecz i cały świat to widział - powiedział tuż po spotkaniu.

Tuż przed starciem finałowym między Argentyną a Hiszpanią w sieci pojawił się znamienny filmik. Słyszymy w nim ogromną krytykę pod adresem "Albicelestes", sędziów oraz FIFA i jej szefa Gianniego Infantino, wyrażoną przez hiszpańską dziennikarkę Pilar Rodríguez Losantos.

- Argentyna jest drużyną, która powinna zostać wyeliminowana z mistrzostw od mniej więcej pięciu meczów. Gra tylko dzięki pomocy FIFA (...) Uważam, że w finale będziemy grali nie tylko przeciwko nim, ale także przeciwko całej FIFA, która chce dać Messiemu mistrzostwo świata tak, jak cztery lata temu w Katarze - stwierdziła dziennikarka. - FIFA jest organizacją szkodliwą, mafijną - dodała bez ogródek.

Co ciekawe, fragment tego programu, wrzucony na Instagrama "polubił" Cristiano Ronaldo, co już zostało zauważone w mediach społecznościowych. I choć polubienie już zniknęło, to czasu się nie cofnie. Legendarny Portugalczyk w ten milczący, ale charakterystyczny sposób zgodził się z oskarżeniami pod adresem m.in. jego wielkiego piłkarskiego adwersarza, Leo Messiego.

W trakcie finału mundialu też pojawiły się zarzuty dotyczące pracy sędziego - Slavko Vincić w zgodnej opinii komentatorów stracił panowanie nad meczem - ostatecznie jednak wygrała drużyna zdecydowanie lepsza w tym spotkaniu, czyli Hiszpania (1:0).