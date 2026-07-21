Gianni Infantino od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje kolejnymi decyzjami dotyczącymi mundialu. Spore emocje wywołały m.in. organizacja koncertu w przerwie finału mistrzostw świata, pomysł kolejnego powiększenia turnieju - tym razem do 64 reprezentacji, czy też zdaniem wielu krytyków, coraz większe podporządkowanie piłki nożnej aspektom komercyjnym.

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Kosecki wprost o Infantino. "Ma kompleksy"

Do pomysłów prezydenta FIFA odnieśli się Jakub Kosecki i Piotr Żelazny, którzy byli gośćmi programu "Studio Mundialowe" w Sport.pl. Kosecki nie przebierał w słowach.

- Chłop jest łysy, ma kompleksy, nigdy nie grał w piłkę i rządzi FIFA - podkreślił, co wywołało uśmiech wszystkich zgromadzonych w studiu. - Piotr jest też łysy, ale nigdy nie wprowadziłby czegoś takiego jak Infantino. Nie mogę tego słuchać - dodał 5-krotny reprezentant Polski.

Po tej wypowiedzi Kosecki szybko zmienił temat i przeszedł do Cristiano Ronaldo. Jego zdaniem Portugalczyk został niesłusznie skrytykowany po porażce z Hiszpanią w 1/8 finału mistrzostw świata.

Kosecki wrócił do meczu Portugalia - Hiszpania. "Cristiano Ronaldo został zlinczowany"

- Bardziej chciałbym porozmawiać o tym, jak Cristiano Ronaldo został zlinczowany, a mecz Hiszpania-Portugalia pokazał, że to Portugalczycy powinni grać w finale mundialu. Po spotkaniu z Hiszpanami CR7 otrzymał wiadro pomyj, bo niby nie biegał, jest za stary i trzeba go wyrzucić. Tymczasem Messi zrobił 99,9 procent mniej w starciu z Hiszpanią - stwierdził.

Kosecki dał do zrozumienia, że Portugalia zaprezentowała się przeciwko późniejszym mistrzom świata lepiej niż Argentyna w finale. Wyniki tych meczów były takie same (1:0), ale różnica w jakości na boisku ogromna.

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Hiszpanie pokonali Albicelestes i sięgnęli po mistrzostwo świata, całkowicie dominując przebieg finałowego spotkania. Lionel Messi, mimo świetnego turnieju zakończonego z dorobkiem ośmiu goli i czterech asyst, tym razem nie potrafił odmienić losów meczu. "La Furia Roja" ewidentnie nie dała mu się rozpędzić.

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