Kosecki o Argentynie: Jestem w stanie zrozumieć ich zachowanie

Piłkarze reprezentacji Argentyny nie potrafili pogodzić się z zasłużoną porażką 0:1 z Hiszpanią w finale mistrzostw świata. Argentyńczycy po meczu pokazali całkowity brak klasy - m.in. Leandro Paredes wywołał bójkę między drużynami, gdy zaatakował Erica Garcię oraz Gaviego. Potem gdy Hiszpanie wznosili puchar, niemal wszyscy piłkarze Argentyny odwrócili się plecami.
Na temat fatalnego zachowania piłkarzy Argentyny wypowiedział się były piłkarz Jakub Kosecki w programie "Studio Mundialowe".
- Kiedyś, jak byłem w szatni i rozmawialiśmy ze sobą w szatni, to nie rozumieliśmy niektórych wypowiedzi dziennikarzy czy byłych piłkarzy, którzy atakują i nie rozumieją kompletnie, jaki wpływ ma stres, emocje, rozczarowanie czy euforia i jak nasz organizm, głowa, potrafią się zachowywać, kompletnie niepotrzebnie w danych momentach. Argentyńczycy się zagrzali, a jak się spojrzy na całokształt, to często są szufladkowani przez odbiorców, którzy po jednym incydencie od razu dają się ponieść emocjom - powiedział Jakub Kosecki.
Dodał też, że jest w stanie nawet zrozumieć zachowanie Argentyńczyków, choć oczywiście ich nie popiera.
- Ja jako były piłkarz jestem w stanie zrozumieć takie emocje i zachowania. Nie mówię, że to jest dobre, fajne i popieram takie rzeczy, bo absolutnie nie, ale jestem w stanie rozumieć, bo to finał mistrzostw świata - dodał Kosecki w rozmowie z Dominikiem Wardzichowski i Dawidem Szymczakiem, dziennikarzami Sport.pl, prowadzącymi program "Studio Mundialowe".
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Wszystko wskazuje na to, że w MŚ 2030 zagra aż 64 drużyn. Powiedział o tym Alejandro Dominguez, prezes południowoamerykańskiej federacji piłkarskiej CONMEBOL i wiceprezes FIFA.
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