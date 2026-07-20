Kosecki o Argentynie: Jestem w stanie zrozumieć ich zachowanie

Piłkarze reprezentacji Argentyny nie potrafili pogodzić się z zasłużoną porażką 0:1 z Hiszpanią w finale mistrzostw świata. Argentyńczycy po meczu pokazali całkowity brak klasy - m.in. Leandro Paredes wywołał bójkę między drużynami, gdy zaatakował Erica Garcię oraz Gaviego. Potem gdy Hiszpanie wznosili puchar, niemal wszyscy piłkarze Argentyny odwrócili się plecami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jakub Kosecki: Jestem w stanie zrozumieć zachowanie Argentyńczyków

Na temat fatalnego zachowania piłkarzy Argentyny wypowiedział się były piłkarz Jakub Kosecki w programie "Studio Mundialowe".

- Kiedyś, jak byłem w szatni i rozmawialiśmy ze sobą w szatni, to nie rozumieliśmy niektórych wypowiedzi dziennikarzy czy byłych piłkarzy, którzy atakują i nie rozumieją kompletnie, jaki wpływ ma stres, emocje, rozczarowanie czy euforia i jak nasz organizm, głowa, potrafią się zachowywać, kompletnie niepotrzebnie w danych momentach. Argentyńczycy się zagrzali, a jak się spojrzy na całokształt, to często są szufladkowani przez odbiorców, którzy po jednym incydencie od razu dają się ponieść emocjom - powiedział Jakub Kosecki.

Dodał też, że jest w stanie nawet zrozumieć zachowanie Argentyńczyków, choć oczywiście ich nie popiera.

- Ja jako były piłkarz jestem w stanie zrozumieć takie emocje i zachowania. Nie mówię, że to jest dobre, fajne i popieram takie rzeczy, bo absolutnie nie, ale jestem w stanie rozumieć, bo to finał mistrzostw świata - dodał Kosecki w rozmowie z Dominikiem Wardzichowski i Dawidem Szymczakiem, dziennikarzami Sport.pl, prowadzącymi program "Studio Mundialowe".

Zobacz także: Tak Hiszpania "oszukała" wszystkich. To dlatego została mistrzem świata

Wszystko wskazuje na to, że w MŚ 2030 zagra aż 64 drużyn. Powiedział o tym Alejandro Dominguez, prezes południowoamerykańskiej federacji piłkarskiej CONMEBOL i wiceprezes FIFA.

W audycji ulokowano znak towarowy BETCLICK, należący do BEM OPERATIONS LIMITED

Hazard wiąże się z ryzykiem. BEM OPERATIONS LIMITED to legalny bukmacher. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi. 18+