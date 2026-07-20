Żelazny: Widzieliśmy cyrk. To nie wyglądało jak mecz piłkarski

Do półfinałów mistrzostw świata dotarły cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. Widać było po piłkarzach każdej z tych ekip, że inny rezultat niż mistrzowski tytuł, będzie dla nich rozczarowaniem. Ostatecznie do finału weszły Hiszpania oraz Argentyna, a Francuzi i Anglicy zapowiadali przed potyczką o trzecie miejsce, że najchętniej nie wystąpiliby w tym spotkaniu. Tymczasem obie ekipy dostarczyły kibicom masę wrażeń.

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Mocne słowa o meczu Francja - Anglia

Po pierwszej połowie Francja przegrywała z Anglią 0:4, ale po wznowieniu gry zabrała się do odrabiania strat. Ostatecznie po emocjonującej końcówce po brązowe medale sięgnęli podopieczni Thomasa Tuchela, zwyciężając 6:4. Dla porównania w finale padł tylko jeden gol. Po trafieniu Ferrana Torresa w dogrywce Hiszpania pokonała Argentynę.

W programie "Studio Mundialowe" w Sport.pl Piotr Żelazny dał do zrozumienia, że dwa ostatnie mecze mundialu nie stały na wysokim poziomie. Było to nieco zaskakujące, patrząc na fakt, ile goli padło w potyczce o trzecie miejsce.

- Dziedzictwem mundialu w Katarze był finał, który pozostanie niezapomniany, a na tegorocznym mundialu sił starczyło do półfinałów. Później był mecz o trzecie miejsce, gdzie widzieliśmy cyrk (...) To nie wyglądało jak mecz piłkarski - podkreślił Żelazny.

Współprowadzący program Dominik Wardzichowski przyznał, że takie mecze - jak ten pomiędzy Francją a Anglią - są potrzebne i dzięki nim można zakochać się w piłce nożnej. Gość naszego studia jednak miał inne zdanie. W obu drużynach defensywy nie spisywały się na odpowiednim poziomie.

- Dla mnie lepszą reklamą futbolu był mecz Anglia - Argentyna, gdzie było mnóstwo emocji piłkarskich, wydzieranie wyniku w ostatnich sekundach. To jest mecz, po którym możesz się zakochać w piłce nożnej. A po spotkaniu z wynikiem 6:4, gdzie jedna drużyna nie pojawiła się na pierwszej połowie? Nie wiem - dodał Żelazny.

Anglicy, choć nie mieli ochoty przystąpić do meczu o trzecie miejsce, mogą cieszyć się z medalu, bo dopiero ich drugi "krążek" w historii mistrzostw świata.

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