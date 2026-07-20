Powrót na stronę główną

FIFA może ukarać reprezentację Argentyny

Piłkarze Argentyny po finale mistrzostw świata nie pokazali klasy wobec zawodników reprezentacji Hiszpanii, ale też fatalnie zachowali się wobec dziennikarzy.
Fot. BRETT DAVIS / IMAGN IMAGES via Reuters

Nie takiego finału chcieli kibice i eksperci finał mistrzostw świata 2026. Na boisku istniała bowiem tylko jedna drużyna Hiszpania. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente wygrała 1:0 po dogrywce, oddając 20 strzałów, przy zaledwie dwóch rywali (i to dopiero w końcówce dogrywki). W dodatku po zakończeniu meczu doszło do ostrych przepychanek między piłkarzami obu drużyn. W dodatku Argentyńczycy - gdy Hiszpanie wznosili puchar za zwycięstwo - odwrócili się od nich plecami. "Po zakończeniu meczu, gdy na środku boiska doszło do bójki między jej piłkarzami i członkami sztabu, wywołanej przez atak Paredesa na Erica Garcię i Gaviego, okazało się, że Argentyna nie tylko nie potrafiła z Hiszpanią wygrać, ale też nie potrafiła godnie przegrać" - pisał Dawid Szymczak.

Zobacz wideo

Tak Argentyńczycy potraktowali dziennikarzy. Jest nagranie

Okazuje się, że Argentyńczycy nie pokazali również klasy w stosunku do dziennikarzy.

"Cała reprezentacja Argentyny ominęła obowiązkową strefę wywiadów po meczu, ani jeden zawodnik nie porozmawiał z mediami. Na nagraniu widać, jak odchodzą w kierunku autokaru" - napisała w serwisie X dziennikarka Michelle Kaufman.

Regulamin FIFA mówi, że każda reprezentacja musi wyznaczyć kilku piłkarzy do rozmów z dziennikarzami. Argentyńczycy nie spełnili tego obowiązku, więc być może tamtejsza federacja zostanie ukarana grzywną. 

W strefie wywiadów stanął tylko trener Lionel Scaloni. - Jeśli istniała drużyna, która mogła utrzymać sprawę otwartą do samego końca, to byliśmy to my. Jestem dumny z tego, jak walczyli. Moment, w którym zdobyli bramkę, był chwilą, w której pojawiła się dla nas szansa - m.in. powiedział. Gdy natomiast usłyszał pytanie o swoją przyszłość, powiedział dwa zdania i opuścił konferencję z płaczem.

Zobacz także: Wiceprezes FIFA przyznał to wprost. 64 drużyny na mundialu już w 2030 roku!

Scaloni dotychczas prowadził Argentynę w 104 spotkaniach. Jego bilans to: 80 zwycięstw, 14 remisów i 10 porażek. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 Kapelusz, parasol, wiatr

Trzy słowa, jedna kategoria: literatura. Odgadniesz wszystkie hasła?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji