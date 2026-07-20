Nie takiego finału chcieli kibice i eksperci finał mistrzostw świata 2026. Na boisku istniała bowiem tylko jedna drużyna Hiszpania. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente wygrała 1:0 po dogrywce, oddając 20 strzałów, przy zaledwie dwóch rywali (i to dopiero w końcówce dogrywki). W dodatku po zakończeniu meczu doszło do ostrych przepychanek między piłkarzami obu drużyn. W dodatku Argentyńczycy - gdy Hiszpanie wznosili puchar za zwycięstwo - odwrócili się od nich plecami. "Po zakończeniu meczu, gdy na środku boiska doszło do bójki między jej piłkarzami i członkami sztabu, wywołanej przez atak Paredesa na Erica Garcię i Gaviego, okazało się, że Argentyna nie tylko nie potrafiła z Hiszpanią wygrać, ale też nie potrafiła godnie przegrać" - pisał Dawid Szymczak.

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Tak Argentyńczycy potraktowali dziennikarzy. Jest nagranie

Okazuje się, że Argentyńczycy nie pokazali również klasy w stosunku do dziennikarzy.

"Cała reprezentacja Argentyny ominęła obowiązkową strefę wywiadów po meczu, ani jeden zawodnik nie porozmawiał z mediami. Na nagraniu widać, jak odchodzą w kierunku autokaru" - napisała w serwisie X dziennikarka Michelle Kaufman.

Regulamin FIFA mówi, że każda reprezentacja musi wyznaczyć kilku piłkarzy do rozmów z dziennikarzami. Argentyńczycy nie spełnili tego obowiązku, więc być może tamtejsza federacja zostanie ukarana grzywną.

W strefie wywiadów stanął tylko trener Lionel Scaloni. - Jeśli istniała drużyna, która mogła utrzymać sprawę otwartą do samego końca, to byliśmy to my. Jestem dumny z tego, jak walczyli. Moment, w którym zdobyli bramkę, był chwilą, w której pojawiła się dla nas szansa - m.in. powiedział. Gdy natomiast usłyszał pytanie o swoją przyszłość, powiedział dwa zdania i opuścił konferencję z płaczem.

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Scaloni dotychczas prowadził Argentynę w 104 spotkaniach. Jego bilans to: 80 zwycięstw, 14 remisów i 10 porażek.