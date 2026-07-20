W finale mistrzostw świata Hiszpania pokonała po dogrywce Argentynę 1:0 i sięgnęła po drugi w historii tytuł. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Ferran Torres. Spotkania na MetLife Stadium w New Jersey nie oglądał prezydent UEFA Aleksander Ceferin, o czym poinformowały BBC i "The Times". Słoweniec nie ukrywa, że wciąż jest wściekły na wiele decyzji podejmowanych przez FIFA podczas turnieju.

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Ceferin oburzony na decyzję ws. Baloguna

Największą złość u Ceferina wywołało to, że amerykański napastnik Folarin Balogun uniknął zawieszenia za czerwoną kartkę po meczu z Bośnią i Hercegowiną po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa. To głównie przez ten fakt prezydent UEFA nie przyleciał na finał mundialu. Afera wokół Baloguna sprawiła, że europejska federacja wydała nawet oświadczenie, nazywając decyzję FIFA "bezprecedensową, niezrozumiałą i nieuzasadnioną".

"Kiedy strażnicy zasad nie gwarantują już ich bezpieczeństwa, integralność gry jest zagrożona, a wiarygodność rozgrywek podważana" - dodano.

Ceferin jest też przeciwny wielu zmianom zaproponowanym przez szefa FIFA - Gianniego Infantino. Chodzi tutaj przede wszystkim o przerwy na nawodnienie w trakcie spotkań oraz przedłużenie czasu oczekiwania na drugą połowę finału mistrzostw świata.

Infantino podpadł Ceferinowi

"Halftime show" wydłużyło zwykłą 15-minutową przerwę między połowami do 27 minut i 22 sekund. Na stadionie zameldowały się gwiazdy muzyki, ale wielu działaczom i kibicom to się nie spodobało.

UEFA jest też przeciwna zwiększeniu liczby uczestników na kolejnym mundialu do 64 ekip. Coraz więcej wskazuje na to, że FIFA znów zdecyduje się na zaproszenie większej liczby drużyn na mistrzostwa świata.

Ceferin dał do zrozumienia, że nie będzie rekomendował w UEFA zmian wprowadzonych przez Infantino. Od kilkunastu dni atmosfera między organizacjami jest naprawdę napięta i nic nie wskazuje na to, iż miałoby dojść w najbliższym czasie do zmiany.

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