Zakończone dopiero co mistrzostwa świata, zorganizowane przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone, były rekordowe pod wieloma względami. Jednym z nich był udział 48 drużyn. Do tej pory bowiem na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia występowały 32 drużyny - było to normą od turnieju w 1998 roku.
Opinie dotyczące rozszerzenia mundialu są mieszane. Jedni sądzą, że więcej miejsc pozwoliło na napisanie cudownych historii przez malutkie nacje, które wcześniej nie miały szans na udział w mistrzostwach świata. Dla innych znacząco spadł prestiż turnieju, a zasady kwalifikacji z fazy grupowej były zbyt skomplikowane.
Receptą na ten ostatni zarzut byłoby albo przywrócenie 32-zespołowego formatu, albo kolejne poszerzenie zmagań - tym razem już do 64 reprezentacji. To jednak jeszcze mocniej wpłynęłoby na elitarność turnieju. Za cztery lata mundial zorganizują Maroko, Portugalia oraz Hiszpania, a mecze z okazji stulecia MŚ odbędą się w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Okazuje się, że działacze postawili na kolejne powiększenie mundialu, co zdradził na Twitterze prezydent CONMEBOL-u, Alejandro Dominguez.
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"Następne rozgrywki odbędą się u nas! W 2030 roku odbędą się mistrzostwa świata w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. To wielka szansa dla piłki nożnej, by uczcić stulecie mistrzostw świata turniejem z udziałem 64 drużyn" - napisał paragwajski działacz piłkarski i wiceprezydent FIFA, przewodzący południowoamerykańską federacją od 2016 roku.
Jeżeli te informacje się potwierdzą, to zaledwie cztery lata od ostatniej wielkiej reformy mistrzostw świata zostanie przeprowadzona następna rewolucja. Na 48-zespołowym mundialu najbardziej skorzystały drużyny z Afryki. W Katarze wystąpiło pięć reprezentacji grających w afrykańskiej federacji, a w zakończonym wczoraj turnieju - aż dziesięć.
Co więcej, Afryka wykorzystała tę szansę w pełni. Do fazy pucharowej awansowało aż dziewięć z dziesięciu reprezentacji, a jedynym wyjątkiem okazała się Tunezja. Znakomitą historię napisała Republika Zielonego Przylądka, która w swoim debiucie na mundialu zremisowała z późniejszymi mistrzami świata - Hiszpanami.