Zakończone dopiero co mistrzostwa świata, zorganizowane przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone, były rekordowe pod wieloma względami. Jednym z nich był udział 48 drużyn. Do tej pory bowiem na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia występowały 32 drużyny - było to normą od turnieju w 1998 roku.

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Opinie dotyczące rozszerzenia mundialu są mieszane. Jedni sądzą, że więcej miejsc pozwoliło na napisanie cudownych historii przez malutkie nacje, które wcześniej nie miały szans na udział w mistrzostwach świata. Dla innych znacząco spadł prestiż turnieju, a zasady kwalifikacji z fazy grupowej były zbyt skomplikowane.

Wiceprezydent FIFA: 64 drużyny na mundialu w 2030 roku!

Receptą na ten ostatni zarzut byłoby albo przywrócenie 32-zespołowego formatu, albo kolejne poszerzenie zmagań - tym razem już do 64 reprezentacji. To jednak jeszcze mocniej wpłynęłoby na elitarność turnieju. Za cztery lata mundial zorganizują Maroko, Portugalia oraz Hiszpania, a mecze z okazji stulecia MŚ odbędą się w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Okazuje się, że działacze postawili na kolejne powiększenie mundialu, co zdradził na Twitterze prezydent CONMEBOL-u, Alejandro Dominguez.

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"Następne rozgrywki odbędą się u nas! W 2030 roku odbędą się mistrzostwa świata w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. To wielka szansa dla piłki nożnej, by uczcić stulecie mistrzostw świata turniejem z udziałem 64 drużyn" - napisał paragwajski działacz piłkarski i wiceprezydent FIFA, przewodzący południowoamerykańską federacją od 2016 roku.

Kolejne poszerzenie mundialu pewne?

Jeżeli te informacje się potwierdzą, to zaledwie cztery lata od ostatniej wielkiej reformy mistrzostw świata zostanie przeprowadzona następna rewolucja. Na 48-zespołowym mundialu najbardziej skorzystały drużyny z Afryki. W Katarze wystąpiło pięć reprezentacji grających w afrykańskiej federacji, a w zakończonym wczoraj turnieju - aż dziesięć.

Co więcej, Afryka wykorzystała tę szansę w pełni. Do fazy pucharowej awansowało aż dziewięć z dziesięciu reprezentacji, a jedynym wyjątkiem okazała się Tunezja. Znakomitą historię napisała Republika Zielonego Przylądka, która w swoim debiucie na mundialu zremisowała z późniejszymi mistrzami świata - Hiszpanami.