Messi przerwał milczenie po finale mundialu

Argentyńczycy nie zdołali obronić tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej. W decydującym spotkaniu przegrali z Hiszpanią 0:1 po bramce Ferrana Torresa z dogrywki, a wynik nie oddaje przewagi rywali. To piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego kontrolowali przebieg meczu niemal od pierwszego do ostatniego gwizdka, długo utrzymując się przy piłce i tworząc sporo sytuacji bramkowych.

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Messi był bezradny, podobnie jak koledzy. "Ból jest ogromny"

Tym razem Argentynie nie pomógł Lionel Messi. Choć przez cały turniej był najlepszym zawodnikiem swojej reprezentacji, zdobywając osiem bramek i notując cztery asysty, w finale nie był w stanie odmienić losów spotkania. Hiszpanie nie pozwolili mu rozwinąć skrzydeł.

Kilkanaście godzin po zakończeniu finału 39-letni kapitan Argentyny opublikował poruszający wpis na Instagramie. Podkreślił, że porażka bardzo boli, ale zdaje też sobie sprawę z faktu, że jego drużyna dwa razy z rzędu zameldowała się w meczu o mistrzostwo świata.

"Ból jest ogromny i minie sporo czasu, zanim ta rana się zagoi. Jednocześnie pozostaję z tym wszystkim, co było dobre. Z meczami, które potrafiliśmy odwrócić dzięki walce do samego końca i które na zawsze pozostaną w pamięci. Ze wsparciem całego kraju, które w połączeniu z ciężką pracą i wysiłkiem tej drużyny sprawiło, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych reprezentacji świata. Dziś trudno docenić to, czego dokonaliśmy, ale ta drużyna dotarła do dwóch kolejnych finałów mistrzostw świata" - napisał Messi.

Argentyńczyk podziękował również kibicom za wsparcie, jakie reprezentacja otrzymywała podczas całego turnieju. Nie zabrakło też gratulacji dla nowych mistrzów globu.

"Z całego serca dziękuję za każde słowo wsparcia i każdą wiadomość. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako naród i być razem, dzieląc ogromną dumę z tego, że jesteśmy Argentyńczykami. Chciałbym również pogratulować Hiszpanii zdobycia mistrzowskiego tytułu" - zakończył.

Hiszpania drugi raz w historii zdobyła mistrzostwo świata. Messiemu nie tylko nie zdobył złotego medalu, ale również nie otrzymał nagrody dla najbardziej wartościowego gracza turnieju. Wcześniej wielu dziennikarzy sugerowało, że Argentyńczyk zostanie wyróżniony niezależnie od tego, jaki będzie wynik finału. Ostatecznie jednak prestiżowy tytuł powędrował w ręce Rodriego.

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