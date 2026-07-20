Największy skandal mistrzostw świata 2026! Nawet nie było dyskusji

Niemal cztery lata temu Dariusz Szpakowski w swoim legendarnym komentarzu krzyczał: "Argentyno, co ty robisz?!". Tamten finał przeszedł do historii: były emocje, gole, zwroty akcji i wreszcie zwieńczenie drogi Leo Messiego do upragnionego mistrzostwa świata. Tym razem finał mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie okazał się wielkim rozczarowaniem. Triumf Hiszpanii sprawił jednak, że dla wielu kibiców piłka nożna wyszła z tego turnieju obronną ręką.

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Jak zapamiętamy sześć tygodni mistrzostw świata w Ameryce Północnej? Która historia skradła nasze serca? Co było największym skandalem? Zapraszamy na wielkie podsumowanie mundialu w programie Sport.pl. Gośćmi Dominika Wardzichowskiego i Dawida Szymczaka są Jakub Kosecki i Piotr Żelazny.

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